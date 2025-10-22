Що робити, якщо пенсія не приходить на банківську картку?

Чому так стається та що робити у 2025 році, розповідає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

У цьому випадку, перш за все, необхідно з’ясувати в органах Пенсійного фонду України: чи проводилось нарахування пенсії у виплатному періоді?

– зазначає Пенсійний фонд.

Для цього потрібно:

звернутись до будь-якого сервісного центру особисто; або через вебпортал електронних послуг; чи зателефонувати на "гарячу лінію" Головного управління Пенсійного фонду.

Відповідно до статті 49 Закону України № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" за рішенням органів Пенсійного фонду України виплата пенсії може припинятись:

у разі призначення пенсії на підставі документів, що містять недостовірні відомості; на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України; у разі смерті пенсіонера.

Якщо з’ясовано, що нарахування пенсії продовжується, необхідно звернутись до банку для з’ясування підстав блокування картки,

– пояснили у фонді.

Разом з цим, якщо суми пенсії та грошової допомоги одержуються за довіреністю більш як один рік або не було зняття коштів з рахунку більше як 1 рік, уповноважений банк інформує про це Пенсійний фонд України та виплата припиняється.

Важливо! Для поновлення отримання пенсії одержувачу необхідно пройти процедуру ідентифікації особи через звернення до органу Пенсійного фонду України – фізично або за допомогою призначеної заздалегідь сесії відеоконференцзв’язку.

Які ще виплати можуть втратити українці?

Громадяни України, які отримували соцдопомогу з лютого 2022 по червень 2025 року, ризикують втратити виплати. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Аби цього не сталося, вони мають пройти обов'язкову ідентифікацію до 1 листопада 2025 року. Вона є обов'язковою.

Важливо! Українці, які повинні це зробити, вже отримали повідомлення в особистих кабінетах на порталі Пенсійного фонду.

