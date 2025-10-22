Пенсія у разі втрати годувальника: коли студенти мають право на виплати

Хто зі студентів має право на пенсію?
Студенти на денній формі можуть отримувати пенсію у зв'язку із втратою годувальника до закінчення навчання, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Це стосується як учнів професійно-технічних закладів, так і студентів вищих навчальних закладів. Однак вони мають право на пенсію не довше, ніж до досягнення 23 років.
Важливо! Відповідне право дітей, котрі втратили годувальника, гарантоване статтею 38 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
Куди звертатися за призначення пенсії?
Щоб оформити пенсію у зв'язку з втратою годувальника необхідно звернутися із заявою до місцевого територіального органу Пенсійного фонду. Можна також оформити виплати дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.
Проте для оформлення пенсії, окрім заяви, знадобиться чималий пакет документів:
- Документи про місце проживання чи реєстрації;
- Індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 01 липня 2000 року;
- Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника;
- Свідоцтво про народження або паспорт студента, якому призначається пенсія;
- Довідка про склад сім’ї померлого годувальника (за наявності);
- Копії документів, які підтверджують родинні стосунки студента з померлим годувальником
- Свідоцтво про смерть годувальника, або документи, що підтверджують його відсутність чи зникнення безвісти;
- Документи про вік померлого годувальника, якщо відсутні в інших документах;
- Довідки з навчальних закладів про денну форму навчання;
- Документ про залежність членів сім’ї від померлого годувальника;
- Експертний висновок про причини смерті годувальника;
- Документ військової частини, що підтверджує дату та причину смерті військовослужбовця.
Варто знати! Пенсію призначають протягом 10 днів з моменту подання заявки та документів.
Чи потрібні додаткові документи?
Наразі для отримання пенсії у разі втрати годувальника студентам денної форми навчання не потрібно подавати до ПФУ додаткову довідку із закладу після досягнення 18 років. Виплати продовжать автоматично, без особистого звернення.
Виплата продовжується у наступному навчальному році на підставі даних про навчання за денною формою, отриманих Пенсійним фондом України з Єдиної державної електронної бази з питань освіти,
– наголошують у ПФУ.
Варто знати! За рішення уряду від 2022 року, пенсії у разі втрати годувальника студентам виплачуватимуть без додаткових довідок із закладу під час дії воєнного стану та протягом 1 місяця після його припинення, зазначили у Міністерстві соціальної політики.
Що ще треба знати про пенсію по втраті годувальника?
Також пенсію у зв’язку із втратою годувальника призначають непрацездатним членам родини померлого. До цієї категорії належать чоловік або дружина, батько чи мати, якщо вони є особами з інвалідністю або вже досягли пенсійного віку, та діти певного віку.
Для дітей ця допомога надається незалежно від того, чи перебували вони на утриманні померлого. Членам сім’ї, які досягли пенсійного віку та мають страховий стаж, пенсія призначається довічно.
Розмір виплат залежить від кількості одержувачів. Один непрацездатний член сім’ї отримує 50% пенсії за віком померлого годувальника. Якщо ж утриманців двоє чи більше — вони ділять між собою 100% пенсії рівними частинами.