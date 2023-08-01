Чи отримає студент пенсію у зв'язку з втратою годувальника

У Пенсійному фонді пояснили, що діти, які навчаються за денною формою навчання, зокрема, у вищих навчальних закладах, мають право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Читайте також Скасування виплат для ВПО у серпні: хто з українців не отримає грошову допомогу

Це право надається до закінчення навчального закладу. Втім не довше ніж до досягнення ними 23 років відповідно до закону України про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Виплата на наступний навчальний рік продовжується на підставі даних про навчання за денною формою, отриманих Пенсійним фондом України з Єдиної державної електронної бази з питань освіти автоматично, тобто без необхідності надання довідки закладу освіти про продовження навчання,

– кажуть у відомстві.

На скільки можуть підвищити пенсії по інвалідності

Стало відомо, що деякі категорії населення можуть отримати додаткові виплати. У цей перелік входять й ті, що отримують традиційні надбавки до Дня Незалежності. Ймовірно вони будуть такі:

І група – 4 421 гривня;

ІІ група – 3 906 гривні;

ІІІ група – 3 391 гривня.

Нагадуємо, що мінімальний розмір пенсії в Україні становить для І групи – це 2 300 гривень, для ІІ та ІІІ групи, якщо особа не працює – 2 100 гривні, й для ІІ та ІІІ групи, якщо працює – 2 093 гривні.

З 1 серпня не усі ВПО отримають виплати

Зверніть увагу, що певні категорії ВПО не отримають у серпні грошові виплати. І це стосуватиметься: