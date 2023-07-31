Чи будуть виплати у серпні для ВПО

Державні органи розпочали моніторинг соцвиплат. За словами першої заступниці міністра соціальної політики Дарини Марчак у всеукраїнському телемарафоні, це вимушена міра, яка пояснюється складною економічною ситуацією в країні – передає 24 Канал.

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Виплати залишаться лише у тих українців, які дійсно їх потребують. Тобто зміни не торкнуться громадян, що є недостатньо фінансово забезпеченими та не можуть самостійно забезпечувати себе.

Виплати для ВПО у 2023 році:

2 000 гривень – особи віком від 18 років;

3 000 гривень – діти до 18 років, громадяни, що мають інвалідність.

Хто з 1 серпня не отримує виплати для ВПО

Грошову допомогу від держави не отримають ті, хто входить до однієї з визначених категорій.

Ті, хто перебував закордоном довше, ніж 30 календарних днів

Зверніть увагу! Виключення складають ті, хто має поважні причини для виїзду. Наприклад, відрядження, догляд за рідними, навчання чи стажування. Підтвердити законність вашого перебування закордоном необхідно відповідними документами.

Уряд вважає правильним не поширювати допомогу на тих, хто обрав зовнішнє переміщення.

Дарина Марчак Перша заступниця міністра соціальної політики Якщо людина понад 45 днів сукупно перебуває за кордоном, то, виходить, що вона вибрала не внутрішнє, а зовнішнє переміщення. А допомога спрямовується саме на тих, хто є внутрішньо переміщеними особами.

Особи, що перебувають у місцях позбавлення волі

До цієї категорії входять і ті, хто отримав підозру у колабораціонізмі.

Громадяни, що придбали іноземну валюту, транспортний засіб чи нерухомість на суму вище 100 тисяч гривень.

Виключення складає волонтерська діяльність. Наприклад, покупка авто для ЗСУ.

Люди, що повернулися до свого місця проживання.

Власники житлових приміщень на неокупованій території або у регіонах, де відсутні активні бойові дії.

Ті, у кого є депозит більш ніж на 100 тисяч гривень.

​Тобто, для більшості ВПО ніяких змін не буде. Допомога буде відсутня лише для тих, хто знаходиться закордоном і має достатнє фінансове забезпечення.