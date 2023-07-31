Будут ли выплаты в августе для ВПЛ

Государственные органы приступили к мониторингу соцвыплат. По словам первого заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак во всеукраинском телемарафоне, это вынужденная мера, которая объясняется сложной экономической ситуацией в стране. 24 Канал.

Смотрите также Пенсия, выплаты ВПЛ, мобилизация и новые цены: какие изменения ждут украинцев с 1 августа

Выплаты останутся только у тех украинцев, которые действительно в них нуждаются. То есть изменения не коснутся граждан, которые недостаточно финансово обеспечены и не могут самостоятельно обеспечивать себя.

Выплаты для ВПЛ в 2023 году:

2 000 гривен – лица в возрасте от 18 лет;

3 000 гривен – дети до 18 лет, граждане с инвалидностью.

Кто с 1 августа не получает выплаты для ВПЛ

Денежную помощь от государства не получат входящие в одну из определенных категорий.

Те, кто находился за границей дольше 30 календарных дней

Обратите внимание! Исключение составляют те, у кого есть уважительные причины для выезда. Например, командировка, уход за родными, обучение или стажировка. Подтвердить законность вашего пребывания за границей необходимо соответствующими документами.

Правительство считает правильным не распространять помощь на избравших внешнее перемещение.

Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики Если человек более 45 дней совокупно находится за границей, то выходит, что он выбрал не внутреннее, а внешнее перемещение. А помощь направляется именно на тех, кто внутренне перемещенными лицами.

Лица, находящиеся в местах лишения свободы

В эту категорию входят и те, кто получил подозрение в коллаборационизме.

Граждане, купившие иностранную валюту, транспортное средство или недвижимость на сумму свыше 100 тысяч гривен.

Исключение составляет волонтерская деятельность. К примеру, покупка авто для ВСУ.

Люди, вернувшиеся к своему месту жительства.

Владельцы жилых помещений на неоккупированной территории или регионах, где отсутствуют активные боевые действия.

Те, у кого есть депозит, более чем на 100 тысяч гривен.

То есть, для большинства ВПЛ никаких изменений не будет. Помощь будет отсутствовать только для тех, кто находится за границей и имеет достаточное финансовое обеспечение.