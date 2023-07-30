Увеличили пенсию и надбавки
Еще в начале июля для украинских пенсионеров, вышедших на отдых по специальным законам, проиндексировали на 19,7% выплаты. Однако свои новые пенсии они получат только в августе.
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Поэтому те, кто вышел на отдых по специальным законам, получат в августе следующие доплаты:
- 16 989 пенсионеров по Закону Украины "О государственной службе" – на 1046,70 гривны;
- 659 пенсионеров по Закону Украины "О статусе народного депутата Украины" – на 1450,98 гривны;
- 1574 пенсионеров по Закону Украины "О службе в органах местного самоуправления" – на 634,89 гривны;
- 197 пенсионеров по Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности" – на 422,51 гривны.
Также 24 августа, в честь Дня Независимости Украины, некоторым категориям украинцев выплатят одноразовую прибавку, размер которой пока не известен. Вероятно, размер этих выплат не будет меньше, чем в 2021 году:
- лицам с инвалидностью I группы – 4421 гривны;
- II группы – 3 906 гривен;
- III группы – 3391 гривны;
- участникам пострадавших боевых действий и участникам Революции Достоинства – 1 491 гривны;
- лицам, имеющим особые заслуги перед государством, – 4421 гривны;
- членам семей погибших – 966 гривен;
- участникам войны – 612 гривны.
Для некоторых ВПЛ отменят выплаты
В августе 2023 года выплаты для ВПЛ останутся такими же: для детей или людей с инвалидностью – 3 тысячи гривен и 2 тысячи гривен для других переселенцев. Однако теперь такую помощь назначают сроком на полгода, то есть те, кто уже получает деньги, будут получать их до конца января 2024 года.
С 1 августа некоторые потеряют свои выплаты, а именно:
- те, кто находится за границей более 30 календарных дней без обоснованных причин;
- осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы;
- лица, вернувшиеся на свое место жительства;
- люди, которые приобрели земельный участок, дом или квартиру на сумму более 100 тысяч гривен;
- граждане, купившие транспортное средство, со времени выпуска которого прошло менее 5 лет;
- те, у кого депозит более 100 тысяч гривен;
- лица, купившие иностранную валюту или драгоценные металлы более чем на 100 тысяч гривен.
ФОП будут работать без налоговых льгот
С 1 августа для ФОП отменяется льгота на уплату единого налога в 2%, поэтому предпринимателям следует вручную перейти на желаемую систему налогообложения. Если этого не сделать, то лицо переведут на ту систему, с которой оно перешло на льготу.
Также отменяется мораторий на плановые проверки подакцизных товаров, игорного бизнеса и финансовых услуг. Автоматически восстановятся обязанности плательщика НДС для предпринимателей, у которых регистрация плательщиком НДС была приостановлена.
Класть деньги на счет через терминал станет труднее
С начала августа в квитанциях об оплате через терминал должен будет указан номер телефона плательщика. Соответственно, система пополнения счета через терминалы изменится и будет выглядеть следующим образом:
- человек вводит номер своего мобильного телефона на экране терминала;
- получает на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или посредством телефонного звонка);
- вводит его на экране, что подтверждает согласие на выполнение платежной операции;
- получает квитанцию.
Однако это нововведение не будет касаться следующих опций:
- оплата коммунальных услуг;
- оплата билетов для железнодорожных перевозок;
- оплата проезда в городском и пригородном транспорте;
- оплата маршрутных пассажирских перевозок;
- пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;
- уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.
Новые правила для срочников и продолжение военного положения
Сейчас общая мобилизация и военное положение продолжаются до 18 августа, поэтому вполне вероятно, что в Раде проголосуют за их продление.
Скорее всего, это продление военного положения и общей мобилизации будет также на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023,
– отметил Ярослав Железняк.
Также с 1 августа вступает в силу норма закона № 3161-IX, которая позволяет срочникам по желанию перейти в категорию мобилизованных.
Военнослужащие срочной военной службы, срок воинской службы которых истек во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков и которые во время действия военного положения отслужили не менее шести месяцев, по их собственному желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных,
– объяснили в правительстве.
Бригадный генерал Алексей Харченко отметил, что категорически запрещено направлять в зону активных боевых действий мобилизованных военнослужащих, не прошедших начальную подготовку, которая должна длиться не менее одного месяца.
К слову, с августа срочники будут получать дополнительную денежную помощь в размере 6 тысяч гривен.
Изменятся правила подачи показателей газа
Уже с начала августа жители Днепропетровской, Винницкой и Сумской областей, которые пользуются услугами компании "Нафтогаз", смогут предоставить показатели счетчиков газа только тремя способами. К ним относятся:
- личный кабинет my.gas.ua;
- через чаты GASUA в Viber, Telegram. Также NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;
- SMS-сообщение на номер 4647.
Завершится вступительная кампания
Не позднее 5 августа университеты должны сформировать и обнародовать рейтинговые списки и рекомендации на поступление для абитуриентов бакалавриата. Далее до 8 августа 18:00 студенты, которые получили рекомендации, должны выполнить все требования к поступлению.
Перевод на вакантные бюджетные места и на места за счет целевых льготных государственных кредитов лиц, которые зачислены на контракт и получили полное общее среднее образование, происходит не позднее 18 августа.