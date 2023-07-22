Почему могут не продлить выплаты
Сокращения выплат связаны со сложной экономической ситуацией. Помощь будет продолжаться для граждан, которые находятся в наиболее критическом положении.
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Решения относительно государственной помощи будет предоставляться также с учетом имущественного положения и общего дохода членов семьи.
Кто не получит выплаты:
- те, кто находится за границей более 30 календарных дней, без обоснованных причин;
- осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы;
- лица, вернувшиеся к своему месту жительства;
- люди, которые приобрели земельный участок, дом или квартиру на сумму более 100 тысяч гривен;
- граждане, купившие транспортное средство по выпуску которого прошло менее 5 лет;
- те, у кого депозит более 100 тысяч гривен;
- лица, купившие иностранную валюту или драгоценные металлы более чем на 100 тысяч гривен.
Какие выплаты получают ВПЛ сейчас
- 2 000 гривен – совершеннолетние граждане.
- 3 000 гривен – дети до 18 лет или лица с инвалидностью.
После продления срока выплат сумма останется неизменной. В июле помощь получают все, кто сейчас в ней нуждается. А уже в августе только те, которые прошли по обновленным параметрам.