Почему могут не продлить выплаты

Сокращения выплат связаны со сложной экономической ситуацией. Помощь будет продолжаться для граждан, которые находятся в наиболее критическом положении.

Читайте также: ВПЛ могут лишить выплат: кто в группе риска

Решения относительно государственной помощи будет предоставляться также с учетом имущественного положения и общего дохода членов семьи.

Кто не получит выплаты:

те, кто находится за границей более 30 календарных дней, без обоснованных причин;

осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы;

лица, вернувшиеся к своему месту жительства;

люди, которые приобрели земельный участок, дом или квартиру на сумму более 100 тысяч гривен;

граждане, купившие транспортное средство по выпуску которого прошло менее 5 лет;

те, у кого депозит более 100 тысяч гривен;

лица, купившие иностранную валюту или драгоценные металлы более чем на 100 тысяч гривен.

Заметьте! Вышеупомянутые изменения вступают в силу с 1 сентября 2023 года.

Какие выплаты получают ВПЛ сейчас

2 000 гривен – совершеннолетние граждане.

3 000 гривен – дети до 18 лет или лица с инвалидностью.

После продления срока выплат сумма останется неизменной. В июле помощь получают все, кто сейчас в ней нуждается. А уже в августе только те, которые прошли по обновленным параметрам.

Полезно! Больше о продлении выплат для ВПЛ можно узнать, воспользовавшись цифровым приложением "Дия".