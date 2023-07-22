Чому можуть не продовжити виплати
Скорочення виплат пов'язані зі складною економічною ситуацією. Допомога продовжуватиме здійснюватись для громадян, які наразі перебувають у найбільш критичному становищі.
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Рішення відносно державної допомоги буде надаватися також з урахуванням майнового становища і загального доходу членів родини.
Хто не отримає виплати:
- ті, хто перебуває за кордоном понад 30 календарних днів без обґрунтованих причин;
- засуджені, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі;
- особи, що повернулися до свого місця проживання;
- люди, які придбали земельну ділянку, будинок або квартиру на суму більш ніж 100 тисяч гривень;
- громадяни, що купили транспортний засіб з випуску якого минуло менше ніж 5 років;
- ті, хто має депозит більш як 100 тисяч гривень;
- особи, які купили іноземну валюту або дорогоцінні метали більше ніж на 100 тисяч гривень.
Які виплати отримують ВПО зараз
- 2 000 гривень – повнолітні громадяни.
- 3 000 гривень – діти до 18 років або особи з інвалідністю.
Після продовження терміну виплат, сума залишиться незмінною. В липні допомогу отримують усі, хто наразі її потребує. А уже у серпні лише ті, які пройшли за оновленими параметрами.