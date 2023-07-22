Чому можуть не продовжити виплати

Скорочення виплат пов'язані зі складною економічною ситуацією. Допомога продовжуватиме здійснюватись для громадян, які наразі перебувають у найбільш критичному становищі.

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Рішення відносно державної допомоги буде надаватися також з урахуванням майнового становища і загального доходу членів родини.

Хто не отримає виплати:

ті, хто перебуває за кордоном понад 30 календарних днів без обґрунтованих причин;

засуджені, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі;

особи, що повернулися до свого місця проживання;

люди, які придбали земельну ділянку, будинок або квартиру на суму більш ніж 100 тисяч гривень;

громадяни, що купили транспортний засіб з випуску якого минуло менше ніж 5 років;

ті, хто має депозит більш як 100 тисяч гривень;

особи, які купили іноземну валюту або дорогоцінні метали більше ніж на 100 тисяч гривень.

Зауважте! Вище згадані зміни набувають чинності з 1 вересня 2023 року.

Які виплати отримують ВПО зараз

2 000 гривень – повнолітні громадяни.

3 000 гривень – діти до 18 років або особи з інвалідністю.

Після продовження терміну виплат, сума залишиться незмінною. В липні допомогу отримують усі, хто наразі її потребує. А уже у серпні лише ті, які пройшли за оновленими параметрами.

Корисно! Більше про продовження виплат для ВПО можна дізнатись, скориставшись цифровим додатком "Дія".