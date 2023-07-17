Почему ВПЛ могут лишить выплат

Если переселенец находится за границей 45 дней, ему перестанут выплачивать пособие.

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Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики Если человек более 45 дней совокупно находится за границей, то выходит, что он выбрал не внутреннее, а внешнее перемещение. А помощь направляется именно на тех, кто внутренне перемещенными лицами.

Однако есть основания по которым такое длительное пребывание за границей оправдано и выплаты сохранятся:

лечение;

стажировка;

командировки и т.д.

Однако, если в государственных реестрах ошибочная информация, или лицо уже вернулось из-за границы, то оно может уточнить эту информацию в органах социальной защиты и таким образом выплаты продолжатся,

– добавила она.

По ее словам, у государства есть исчерпывающая информация о продолжительности пребывания украинцев за рубежом.

Кто еще может потерять выплаты

С 1 сентября выплаты прекратят для тех, кто может совершать крупные покупки самостоятельно:

приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме авто, приобретенных волонтерами и переданных на нужды обороны страны);

приобрели на сумму более 100 тысяч гривен земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете денежные средства общей суммой более 100 тысяч гривен;

приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы на общую сумму более 100 тысяч гривен;

имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 квадратных метров на одного члена семьи.

Напомним! Лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы или осужденные за коллаборационизм, тоже не получат средств от государства.