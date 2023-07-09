Сколько пришлось бы платить за воду по-новому

По решению НКРЭКУ тарифы на водоснабжение и водоотвод должны в среднем увеличиться в июле на 32%. По новым тарифам платежка для семей могла вырасти примерно на 60 гривен.

Читайте также Одни подняли, другие отменили: что происходит с повышением тарифов на воду в Украине

Обратите внимание! Решение о повышении тарифов было отменено, а премьер-министр Денис Шмигаль недавно заявил, что стоимость воды не будет подниматься до завершения войны.

В то же время для некоторых водоканалов цена должна была устанавливаться в два этапа и составлять цену немного выше среднего: Винницаоблводоканал, Житомирводоканал, Новомосковск водоканал, Днепр-Западный Донбасс, Павлоградское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства, Днепр-Кировоград, Дрогобычводоканал, Тернопольводоканал, Черкассыводоканал, Черниговводоканал, Броварытепловодоен.

Нынешние тарифы на воду

После отмены решения о повышении цены остались неизменными и составляют: