Скільки довелося б платити за воду по-новому
За рішенням НКРЕКП тарифи на водопостачання та водовідведення мали в середньому збільшитися у липні на 32%. За новими тарифами платіжка для сімей могла зрости приблизно на 60 гривень.
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Водночас для деяких водоканалів ціна мала встановлюватися у два етапи та складати ціну трішки вище середнього: Вінницяоблводоканал, Житомирводоканал, Новомосковськ водоканал, Дніпро-Західний Донбас, Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства, Дніпро-Кіровоград, Дрогобичводоканал, Тернопільводоканал, Черкасиводоканал, Чернігівводоканал, Броваритепловодоенергія, а також для Укрзалізниці.
Теперішні тарифи на воду
Після скасування рішення про підвищення ціни залишилися незмінними й зараз становлять:
- Київводоканал: водопостачання – 16,16 гривні за кубометр, водовідведення – 14,22 гривні за кубометр;
- Дніпро-Кіровоград: водопостачання – 25,21 гривні кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр;
- Львівводоканал: водопостачання – 17,29 гривні за кубометр, водовідведення – 8,59 гривні за кубометр.