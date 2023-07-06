Нові тарифи скасували

Нагадуємо, що через критику президента Володимира Зеленського та уряду Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала рішення щодо підвищення тарифів на воду.

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Костянтин Ущаповський Голова НКРЕКП Верховний Головнокомандувач висловився проти рішення про перегляд тарифів на водопостачання та водовідведення, що є достатньою підставою для скасування ухваленого комісією рішення. При цьому прем'єр-міністр України наголосив на необхідності проведення додаткових консультацій щодо такого рішення.

Христина Ліштван, голова правління ОСББ та співголова у "Асоціація будинків з котельнями України" у розмові з 24 Каналом розповіла, що після втручання президента і скасування ним рішення НКРЕКП, найближчим часом нового підняття тарифу не буде.

Христина Ліштван Голова правління ОСББ та співголова у "Асоціація будинків з котельнями України" Але було б правильно врегулювати це питання на законодавчому рівні, адже тариф на воду не підпадає під мораторій, який був затверджений минулого року і чомусь про воду тоді забули.

На думку Ліштван, тепер незрозумілим залишається статус НКРЕКП, який мав би бути незалежним колегіальним органом і який діяв в межах своїх повноважень.

Залишається сподіватись на правильне врегулювання ситуації, яка склалась і збереження незалежності регулятора від будь-яких політичних впливів,

– додає вона.

Співрозмовник Андрій Білоус, генеральний менеджер напрямку відкритих даних DiXi Group, додає, що регулювання "тарифу" за послуги природних монополістів – це нормальна практика.

Андрій Білоус Генеральний менеджер напрямку відкритих даних DiXi Group В ідеальному світі для будь-яких природних монополій встановлюється регульований тариф на послуги, що контролюється уповноваженими органами. Натомість на конкурентних ринках діє ціна, яка є відображенням балансу попиту і пропозиції, і не встановлюється урядом чи іншими органами.

Він пояснює, що до таких природних монополістів відносяться водоканали, облгази та обленерго. Іншими словами – оператори мереж водо-, газо- та електропостачання.

Саме тому й існує регулятор (НКРЕКП), який раз або двічі на рік переглядає тарифи для кожного окремого суб’єкту, перевіряє обґрунтованість заявок самих компаній тощо,

– каже експерт DiXi Group.

Відтак, чим більше споживачів і менше витрат, тим нижчий тариф. А чим менше споживачів і багато витрат, тим він вищий. Експерт пояснює, що саме тому, до прикладу, у Харкові тариф приблизно 25 гривень за кубометр води, а в Житомирі – понад 37 гривень.

Чому тарифи на воду слід переглянути

Під час ефіру телемарафону прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив українців, що до кінця року тарифи на воду підіймати не будуть.

Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України Так, як і тарифи на тепло і гарячу воду, я впевнений, що в Україні до кінця воєнних дій не потрібно покладати на людей додатковий тягар. Це той компроміс, який місцеві бюджети можуть взяти на себе.

За його словами місцеві бюджети накопичили понад 150 мільярдів гривень на своїх рахунках. Таким чином фінансувати водоканали змога буде.

Андрій Білоус зауважує, що за час активних воєнних дій суттєвого впливу зазнали одночасно дві компоненти: як зменшення споживання через міграцію, так і витрати водоканалів на забезпечення водою споживачів.

Якраз на другій компоненті суттєво позначилася інфляція – 26,6% у 2022 році – та підвищення середньомісячних цін на електроенергію на гуртовому ринку (індекс Base РДН) з 2,67 гривні за кіловат-годину у 2022 році до 2,99 гривні за кіловат-годину 2023 році (дані Energy Map).

І це без додавання тарифів на передачу та розподіл, які також зросли. Якщо опиратися на ці фактори, тариф на воду дійсно слід переглядати у бік збільшення, адже існує ризик залишитись без належного водопостачання,

– каже експерт.

Негативними наслідками щодо цього можуть стати прориви мереж, повільний ремонт, погіршення якості води тощо.

Христина Ліштван припускає, що на підвищення тарифу на електроенергію вплинув певний психологічний момент. Адже у той час українці відчули, що таке жити без світла і, мабуть, більшість почали цінувати вартість цього енергоресурсу.

Саме тому зростання ціни на електроенергію минуло більш "гладко", бо є розуміння людей, що отримані кошти підуть на ремонти мереж і забезпечать, в тому числі стале проходження майбутнього опалювального сезону. ,

– каже вона.

Голова правління ОСББ додає: не кожен пересічний українець заглиблюється у те, що на сьогодні ціна на електроенергію для населення регулюється режимом ПСО, який затверджується саме урядом і компенсація різниці тарифу покривається з бюджету, в результаті чого споживач все одно заплатить за це зі своїх податків, лише не прямо, а опосередковано.

Цікаво, що на підвищення цін на газ очікувати не варто. Все через те, що заборона підняття тарифу на розподіл і постачання газу для побутових споживачів на період воєнного стану і шість місяців після його скасування підпадає під мораторій згідно з прийнятим минулого року законом.

Якими мали бути ціни на водопостачання та водовідведення

З 1 липня для 34 компаній тарифи на воду мали підвищитися. Відповідне рішення ухвалили у НКРЕКП. Відтак середньозважене зростання тарифів на холодну воду та водовідведення становило б 32%, а для деяких водоканалів – трішки вище середнього.

Це Вінницяоблводоканал, Житомирводоканал, Новомосковськ водоканал, Дніпро-Західний Донбас, Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства, Дніпро-Кіровоград, Дрогобичводоканал, Тернопільводоканал, Черкасиводоканал, Чернігівводоканал, Броваритепловодоенергія, а також для Укрзалізниці.

Тобто для середньостатистичної сім'ї сума у платіжках за воду мала зрости приблизно на 60 гривень.

Водночас зараз ціни залишаються незмінними й становлять: