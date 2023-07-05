Чи будуть відключення світла

Енергетик Олександр Харченко розповів, що за даними "Укренерго", ми щодня беремо аварійну допомогу з Європи у розмірі 1 600 – 1 700 мегават-годин. Це означає, що у нас не вистачає генерації.

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Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики І чим спекотніше, тим більше зростає цей дефіцит. Липень і серпень є піком, кінець липня та перші два тижні серпня є літнім піком споживання. І він в Україні останніми роками був таким самим високим, як зимовий.

Він вважає, що саме цей період будуть певні обмеження поставок, адже індустріальні споживачі вже обмежуються. Це робиться непублічно, ліміти видають на 20 – 30% нижче, ніж вони хотіли б споживати.

Ця тенденція може дійти й до приватних споживачів літом. Звісно через зміни НКРЕКП прайс-кепів, може заходити більше імпорту, але вже зараз певну кількість великих індустріальних споживачів обмежують, додав енергетик.

Я впевнений, що відновляться атаки на енергетичну інфраструктуру, (восени – 24 Канал)

– зауважив Харченко.

Тож у жовтні – листопаді усе залежатиме від подій в Україні, які нині передбачити важко.

Як змінилися ціни на електроенергію

З червня тарифи на світло підняли майже вдвічі, тепер побутові споживачі платять єдину ціну – 2,64 гривні. Також зросла вартість розподілу електроенергії, на 25 – 50%.

Натомість для компаній, які входять в підсанкційну групу VS Energy, ціни підвищать лише у липні, тож користувачі платитимуть за новими платіжками у серпні. До них належать:

"Житомиробленерго";

ПРАТ "Кіровоградобленерго";

ПРАТ "Рівнеобленерго";

АТ "Чернівціобленерго";

АТ "Херсонобленерго".

Нагадаємо! Для прифронтових територій вартість електроенергії не змінилася.