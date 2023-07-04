Що з цінами на електроенергію

З 1 червня влада підняла тариф на електроенергію до єдиного значення – 2,64 гривні за кіловат-годину. Також зросла вартість розподілу світла приблизно на 25 – 50%.

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Зауважте! Міненергетики Герман Галущенко розповів, що спочатку пропонувалося підняти тарифи у два етапи. Першим мав бути єдиний тариф – 2,88 гривні за кіловат-годину.

Але ми бачимо можливість встановлення тарифу на рівні 2,64 гривні за кіловат на годину. Це мінімальний тариф, який дозволить утримати енергосистему,

– додав міністр.

Через підняття тарифу, середня сума у платіжках зросте приблизно на 250 гривень.

Як заощадити електроенергію

Щоб зекономити гроші на платіжках за електроенергію можна скористатися наступними порадами:

купуйте заощаджувальні прилади (електронні прилади з таймером);

вимикайте прилади, які ви не використовуєте;

купуйте LED лампи;

встановіть розумний лічильник;

користуйтесь технікою з "еко" режимом.

Як перейти на інший тариф

Є ще один спосіб зекономити на платіжках електроенергії, але він підійде лише для деяких українців. Для цього потрібно оформити двозонний або тризонний тариф.

Двозонний тариф:

23:00 – 7:00 – 1,32 гривні за кіловат-годину (50% від повного тарифу);

7:00 – 23:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф).

Тризонний тариф:

8:00 – 11:00 / 20:00 – 22:00 – 3,96 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу);

7:00 – 8:00 / 11:00 – 20:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф);

23:00 – 7:00 – 1,06 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).

Щоб перейти на цей тариф треба подати заяву на сайті місцевого обленерго та через онлайн-платформу "Персональний кабінет". Потім оплатити по платіжці, яка надійде на пошту і протягом двох тижнів вас переведуть на обраний тариф.