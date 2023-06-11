Зараз чимало домівок українців оснащені бойлерами, електроплитами, електрокотлами та іншими благами цивілізації. Втім усі ці прилади споживають електроенергію, а отже у будь-якому випадку це впливає на гаманець.
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Як заощаджувати світло правильно
- Купуйте заощаджувальні прилади;
Спеціальні електронні прилади з таймером на сьогодні є must-have для більшості населення. Бо ж ви напевно знаєте, що звичайні зарядні пристрої від телефонів чи будь-якого іншого приладу споживають електроенергію навіть тоді, коли ми не заряджаємо пристрої. Все через те, що ми залишаємо їх увімкненими у розетку. Натомість таймери-розетки можуть розв'язати цю проблему й заощадити вам декілька гривень.
- Вимикайте прилади, які ви не використовуєте;
Легкий і водночас незатратний спосіб заощадити на світлі. Для цього потрібно усього лишень вимикати вдома прилади та освітлення кожен раз в тому місці квартири, де воно вам не потрібне. Як от телевізор, у якому маленький світлодіод, може накрутити в рік декілька кіловатів.
- Купуйте LED лампи;
Якщо ви їх вже придбали – це добре. Але якщо є такі, хто цього ще досі не зробив, то зараз саме час. Лампи старого зразка нагріваються, а це додаткова енергія, за яку ми переплачуємо.
- Встановіть розумний лічильник;
Нагадуємо, що тарифи у нічний проміжок часу, а це з 23 години ночі по 7 годину ранку, нижчі у майже два рази, ніж вдень. Саме тому двотарифний або тризонний лічильники стануть при нагоді, якщо ви маєте на меті заощадити кошти на платі за електроенергію.
- Користуйтесь технікою з "еко" режимом;
Такий режим створювався спеціально для того, щоб економити кошти. Тому під час покупки будь-якої техніки враховуйте цей момент. Запам'ятайте, що звичка використовувати техніку на таких "середніх" і економних режимах ще й продовжить строк її служби.
Скільки споживають електроенергії різні прилади / Інфографіка 24 Каналу