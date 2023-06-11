Сейчас многие дома украинцев оснащены бойлерами, электроплитами, электрокотлами и другими благами цивилизации. Впрочем, все эти приборы потребляют электроэнергию, а значит в любом случае это влияет на кошелек.

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Напоминаем, что с 1 июня в Украине подняли тариф на электроэнергию до 2,64 гривны за киловатт-час. Следовательно, средняя сумма в платежках граждан примерно вырастет на сумму до 250 гривен. Ранее тарифы составляли 1,44 гривны и 1,68 гривны в зависимости от количества потребленной электроэнергии ежемесячно.

Как экономить свет правильно

Купите сберегательные приборы;

Специальные электронные приборы с таймером на сегодняшний день являются must-have для большинства населения. Вы ведь наверняка знаете, что обычные зарядные устройства от телефонов или любого другого прибора потребляют электроэнергию даже тогда, когда мы не заряжаем устройства. Все потому, что мы оставляем их включенными в розетку. Таймеры-розетки могут решить эту проблему и сэкономить вам несколько гривен.

Выключайте неиспользуемые приборы;

Легкий и одновременно незатратный способ сэкономить на свете. Для этого нужно всего-навсего выключать дома приборы и освещение каждый раз в том месте квартиры, где оно вам не нужно. Как телевизор, в котором маленький светодиод, может накрутить в год несколько киловатт.

Купите LED лампы;

Если вы их уже приобрели – это хорошо. Но если есть такие, кто этого до сих пор не сделал, то сейчас самое время. Лампы старого образца нагреваются, а это дополнительная энергия, за которую мы переплачиваем.

Установите разумный счетчик;

Напоминаем, что тарифы в ночной промежуток времени, а это с 23 часов ночи по 7 часов утра, ниже почти в два раза, чем днем. Именно поэтому двухтарифный или трехзонный счетчики пригодятся, если вы хотите сэкономить средства на плате за электроэнергию.

Двухзонные тарифы: 23:00 – 7:00 – 1,32 гривны за киловатт-час (50% от полного тарифа); 7:00 – 23:00 – 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф). Трехзонные тарифы: 8:00 - 11:00 / 20:00 - 22:00 - 3,96 гривны за киловатт-час (150% от полного тарифа); 7:00 - 8:00 / 11:00 - 20:00 - 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф); 23:00 – 7:00 – 1,06 гривны за киловатт-час (40% от полного тарифа).

Используйте технику с "эко" режимом;

Такой режим создавался специально для того, чтобы экономить деньги. Поэтому при покупке любой техники учитывайте этот момент. Запомните, что привычка использовать технику на таких "средних" и экономичных режимах еще и продлит срок ее службы.

Сколько потребляют электроэнергии разные приборы / Инфографика 24 Канала