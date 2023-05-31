В Україні новий тариф на світло

В Україні схвалили постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення. З 1 червня за світло населення платитиме не 1,44 чи 1,68 гривні за кіловат, а єдиний тариф – 2,64 гривні.

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Зверніть увагу, що за розподіл світла теж піднімуть тарифи. Вартість зросте приблизно на 25—50%.

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що спочатку НКРЕКП офіційно запропонувала підняти тарифи у два етапи. Першим мав бути єдиний тариф на електроенергію на рівні 2,88 гривні за кіловат-годину.

Але ми бачимо можливість встановлення тарифу на рівні 2,64 гривні за кіловат на годину. Це мінімальний тариф, який дозволить утримати енергосистему,

– додав міністр.

Відтак сума у платіжках за електроенергію зросте. Підняття становитиме приблизно до 250 гривень.

Як платити за світло менше

Зекономити на світлі українці можуть за допомогою двозонних та тризонних тарифів, зазначають в Кабміні. У не пікові години споживання електроенергії обійдеться в рази дешевше через багатотарифний засіб обліку.

Двозонні тарифи:

23:00 – 7:00 – 1,32 гривні за кіловат-годину (50% від повного тарифу);

7:00 – 23:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф).

Тризонні тарифи:

8:00 – 11:00 / 20:00 – 22:00 – 3,96 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу);

7:00 – 8:00 / 11:00 – 20:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф);

23:00 – 7:00 – 1,06 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).