В Украине новый тариф на свет
В Украине было одобрено постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения. С 1 июня за свет население будет платить не 1,44 или 1,68 гривны за киловатт, а единый тариф – 2,64 гривны.
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Министр энергетики Герман Галущенко пояснил, что первоначально НКРЭКУ официально предложила поднять тарифы в два этапа. Первым должен быть единый тариф на электроэнергию на уровне 2,88 гривны за киловатт-час.
Но мы видим возможность установления тарифа на уровне 2,64 гривны за киловатт в час. Это минимальный тариф, который позволит удержать энергосистему,
– добавил министр.
Следовательно, сумма в платежках за электроэнергию вырастет. Поднятие будет примерно до 250 гривен.
Как платить за свет меньше
Сэкономить на свете украинцы могут с помощью двухзонных и трехзонных тарифов, отмечают в Кабмине. В не пиковые часы потребление электроэнергии обойдется в разы дешевле из-за многотарифного средства учета.
Двухзонные тарифы:
- 23:00 – 7:00 – 1,32 гривны за киловатт-час (50% от полного тарифа);
- 7:00 – 23:00 – 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф).
Трехзонные тарифы:
- 8:00 - 11:00 / 20:00 - 22:00 - 3,96 гривны за киловатт-час (150% от полного тарифа);
- 7:00 - 8:00 / 11:00 - 20:00 - 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф);
- 23:00 – 7:00 – 1,06 гривны за киловатт-час (40% от полного тарифа).
Как перейти на многотарифный учет
Чтобы перейти на многотарифный учет, нужно подать заявление на сайте местного облэнерго и через онлайн-платформу "Персональный кабинет".
- После этого на вашу почту пришлют счет оплаты за переход.
- Совершив оплату, вас в течение 2 недель переведут на многотарифный учет.
- Кроме того, вы можете лично обратиться в Центр обслуживания клиентов своего города по переходу или обратиться по месту жительства в городской или областной район электросетей.