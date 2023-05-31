Как можно подать показатели счетчика онлайн

В первую очередь, каждый украинец может подавать показатели счетчика через телефон, бот Viber и Telegram, официальный сайт или мобильное приложение.

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Важно! Все показатели следует подавать ежемесячно не позднее первого числа месяца. Если этого не сделать, вы получите платежку с большим количеством киловатт электроэнергии, чем вы потребили.

Инструкция для киевлян:

Жители столицы могут позвонить в колл-центр по телефону (044) 202-15-88 или 15-88 (ДТЭК "Киевские электросети") или (044) 459-07-40 (Киевоблэнерго) и передать показатели. Для этого необходимо выбрать цифру 2 в главном меню, ввести номер лицевого счета и текущие показатели счетчика.

по телефону (044) 202-15-88 или 15-88 (ДТЭК "Киевские электросети") или (044) 459-07-40 (Киевоблэнерго) и передать показатели. Для этого необходимо выбрать цифру 2 в главном меню, ввести номер лицевого счета и текущие показатели счетчика. Как вариант, это можно сделать и отправив смс по номеру (067) 239-7-238. Формат сообщения зависит от типа счетчика: для обычного счетчика – лицевой счет, пробел, показатель; для двухзонного (двухтарифного) счетчика – лицевой счет, пробел, ночь, пробел, день; для трехзонного счетчика – лицевой счет, пробел, пик, пробел, полупик, пробел, ночь.

по номеру (067) 239-7-238. Формат сообщения зависит от типа счетчика: для обычного счетчика – лицевой счет, пробел, показатель; для двухзонного (двухтарифного) счетчика – лицевой счет, пробел, ночь, пробел, день; для трехзонного счетчика – лицевой счет, пробел, пик, пробел, полупик, пробел, ночь. В Viber да Telegram тоже есть такая функция. Называются боты "Сервис передачи показателей ЗАО "Киевоблэнерго" и kyivoblenergobot соответственно. Также можно подать показатели в онлайн чате на странице FB.

да тоже есть такая функция. Называются боты "Сервис передачи показателей ЗАО "Киевоблэнерго" и kyivoblenergobot соответственно. Также можно подать показатели в онлайн чате на странице FB. Одним из самых популярных вариантов является подача показателей через личный кабинет официального сайта ДТЭК "КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ" или Киевоблэнерго. Для регистрации необходимо указать номер лицевого счета и сумму последнего платежа.

Обратите внимание! Если платежей не было, нужно написать номер счетчика.

Не забывайте и о мобильное приложение ДТЭК "Киевские Электросети" по электроэнергии для IOS и Android-устройств.

Инструкция для львовян:

Дистанционно это можно сделать через веб чат на сайте "Львовоблэнерго". Затем следует ввести лицевой счет и выбрать пункт "Подать показатель счетчика".

на сайте "Львовоблэнерго". Затем следует ввести лицевой счет и выбрать пункт "Подать показатель счетчика". С помощью электронной почты: pokaz@loe.lviv.ua. В письме следует указать два значения, а именно код и показатель по схеме "Код (пробел) Показатель".

Код – это десятизначный код абонента, указанный на платежке.

Через онлайн-сервис "Персональный кабинет". После авторизации нужно нажать кнопку "Подробнее", перейти на общую страницу потребителя и выбрать закладку "Внести показатель".

"Персональный кабинет". После авторизации нужно нажать кнопку "Подробнее", перейти на общую страницу потребителя и выбрать закладку "Внести показатель". По номеру телефона – (032) 295 85 13. Оператор голосового меню направит ваши действия для передачи показателей.

– (032) 295 85 13. Оператор голосового меню направит ваши действия для передачи показателей. С помощью смс на номер 5068, указав информацию в формате "Код (пробел) Показатель".

на номер 5068, указав информацию в формате "Код (пробел) Показатель". Совершить звонок на номер 5068 , где будут голосовые подсказки Кстати, звонок платный.

, где будут голосовые подсказки Кстати, звонок платный. С помощью ботов в Viber и Telegram.

Новые тарифы на электроэнергию

Напоминаем, что украинцы раньше платили за свет по действующим тарифам: 1,44 гривны за киловатт (до 250 киловатт ежемесячно) и 1,68 гривны за киловатт (свыше 250 киловатт ежемесячно). Однако 30 мая правительство срочно приняло решение повысить цены на свет.

Следовательно, размер единого тарифа составил 2,64 гривны за киловатт-час. Суммы же платежек ориентировочно вырастут примерно на 250 гривен.

Министр энергетики Герман Галущенко объяснил, что такое повышение нужно для восстановления энергосистемы, сильно поврежденной после массовых атак россиян.

Кроме того, за словами главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, Украине следует хорошо подготовиться к следующей зиме. Речь идет о полном возобновлении работы поврежденных энергоблоков на тепловых и гидроэлектростанциях, а также мобилизации всех ресурсов энергосистемы для прохождения зимнего периода.