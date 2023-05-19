В ночь на 19 мая, российские захватчики в очередной раз запустили по Украине ракеты, беспилотники и артиллерийские снаряды. Из-за этой атаки одна из ТЭС группы ДТЭК (диверсифицированного энергетического холдинга) прекратила производство электроэнергии.
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Что известно
Собственно, разрушений потерпели именно магистральные линии. Они обеспечивали выдачу мощности одной из ТЭС ДТЭК Энерго.
В результате станция прекратила производство электроэнергии. Энергетики активно работают над возобновлением выдачи мощности в энергосистему. Свои действия они синхронизируют с "Укрэнерго",
– говорится в сообщении.
Кроме того, там отмечено, что в мае генерирующие предприятия ДТЭК Энерго российские захватчики атаковали трижды, а с сентября 2022 года - 33 раза.
Атака 19 мая: коротко о последствиях
- На Запорожье в результате артиллерийских обстрелов было обесточено 8 населенных пунктов – около 4,7 тысяч потребителей остались без света.
- В Донецкой области из-за атаки без электроэнергии остались 7 населенных пунктов – в них проживает ориентировочно 10,2 тысяч потребителей.
- Во Львовской области обломок одного из БПЛА упал на объект энергетической инфраструктуры, из-за чего света не было у жителей одного из населенных пунктов
- Вместе с тем, с отсутствием электроэнергии могли сталкиваться жители Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Киевской и других областей.
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