В ночь на 19 мая, российские захватчики в очередной раз запустили по Украине ракеты, беспилотники и артиллерийские снаряды. Из-за этой атаки одна из ТЭС группы ДТЭК (диверсифицированного энергетического холдинга) прекратила производство электроэнергии.

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Что известно

Собственно, разрушений потерпели именно магистральные линии. Они обеспечивали выдачу мощности одной из ТЭС ДТЭК Энерго.

В результате станция прекратила производство электроэнергии. Энергетики активно работают над возобновлением выдачи мощности в энергосистему. Свои действия они синхронизируют с "Укрэнерго",

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что в мае генерирующие предприятия ДТЭК Энерго российские захватчики атаковали трижды, а с сентября 2022 года - 33 раза.

Обратите внимание! Очевидно, из-за этой атаки могли возникнуть проблемы с электроэнергией у жителей разных регионов. Специалисты призывают людей меньше использовать электроприборы, в частности вечером. Это может помочь избежать использования графиков плановых отключений.

Какие приборы потребляют больше электроэнергии / Инфографика 24 Канала

Как разумно пользоваться электроприборами / Картинка 24 Канала

Атака 19 мая: коротко о последствиях

На Запорожье в результате артиллерийских обстрелов было обесточено 8 населенных пунктов – около 4,7 тысяч потребителей остались без света.

В Донецкой области из-за атаки без электроэнергии остались 7 населенных пунктов – в них проживает ориентировочно 10,2 тысяч потребителей.

Во Львовской области обломок одного из БПЛА упал на объект энергетической инфраструктуры, из-за чего света не было у жителей одного из населенных пунктов

Вместе с тем, с отсутствием электроэнергии могли сталкиваться жители Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Киевской и других областей.



Как подготовиться на случай отключения света / Изображение 24 Канала



Как правильно пользоваться свечами / Инфографика 24 Канала