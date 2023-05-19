Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, во Львовской области из-за этого частично был обесточен 1 населенный пункт.
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В ночь на 19 мая Россия в очередной раз нанесла удар по Украине ракетами и дронами-камикадзе. Только над Львовщиной уничтожено 5 "Шахедов", обломки одного из которых повредили энергетическую инфраструктуру.
Источник:Министерство энергетики
Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, во Львовской области из-за этого частично был обесточен 1 населенный пункт.
К теме Пуски дронов и ракет, попадания в Кривом Роге: все, что известно о массированной атаке 19 мая