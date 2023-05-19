Як повідомили в Міністерстві енергетики України, у Львівській області через це частково був знеструмлений 1 населений пункт. Загалом же внаслідок атаки країни-терористки було знеструмлено 15 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях, а також є відключення світла на Миколаївщині та Дніпропетровщині.

До теми Пуски дронів та ракет, влучання у Кривому Розі: все, що відомо про масовану атаку 19 травня

На Заході України знищили 6 "Шахедів"

Загалом в ніч на 19 травня Росія випустила по Україні 22 ударних дрони та 6 крилатих ракет типу "Калібр". З 22 "Шахедів" 6 попрямували атакувати Захід України. Однак сили ППО знищили 5 БПЛА іранського виробництва над Львівщиною, а також ще один – в іншій області на Заході.

У проміжку між 03:00 та 05:00 захисники з ПК "Захід" знищили над Львівщиною 5 бойових дронів "Шахедів". Ще один ліквідували над іншою областю на заході України,

– заявив Козицький.

Що відомо про масовану атаку 19 травня: коротко