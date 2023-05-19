Як повідомили в Міністерстві енергетики України, у Львівській області через це частково був знеструмлений 1 населений пункт. Загалом же внаслідок атаки країни-терористки було знеструмлено 15 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях, а також є відключення світла на Миколаївщині та Дніпропетровщині.
До теми Пуски дронів та ракет, влучання у Кривому Розі: все, що відомо про масовану атаку 19 травня
На Заході України знищили 6 "Шахедів"
Загалом в ніч на 19 травня Росія випустила по Україні 22 ударних дрони та 6 крилатих ракет типу "Калібр". З 22 "Шахедів" 6 попрямували атакувати Захід України. Однак сили ППО знищили 5 БПЛА іранського виробництва над Львівщиною, а також ще один – в іншій області на Заході.
У проміжку між 03:00 та 05:00 захисники з ПК "Захід" знищили над Львівщиною 5 бойових дронів "Шахедів". Ще один ліквідували над іншою областю на заході України,
– заявив Козицький.
Що відомо про масовану атаку 19 травня: коротко
- З початку доби 19 травня Україною почала ширитися повітряна тривога. Перші вибухи пролунали уже о 00:13 на Чернігівщині та о 00:47 на Київщині. А близько о 01:35 з'явилися повідомлення про можливі пуски крилатих ракет типу "Калібр".
- У Повітряних Силах заявили, що ворог уночі випустив по території України 22 "Шахеди" та 6 ракет. Українські захисники змогли ліквідувати 16 ударних БпЛА та 3 "Калібри".
- Однак не всі повітряні цілі вдалося знешкодити. На жаль, одна з ракет влучила у промислове підприємство у Кривому Розі. Внаслідок цього є постраждала жінка.
- Щодо Київщини, то у КМВА підкреслили – атака окупантів 19 травня була десятою за місяць. При цьому сили ППО змогли знищити усі безпілотники, які летіли на столицю. Відтак вибухи, про які повідомлялося, були роботою систем протиповітряної оборони.
- Також у ніч на п'ятницю лунали вибухи й на Рівненщині. Однак місцева влада повідомила, що хвилюватися не має причин, адже Повітряні Сили ЗСУ успішно знищили ворожий БпЛА.