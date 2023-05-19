Россияне ночью выпустили по территории Украины 22 ударных дрона и 3 крылатые ракеты типа "Калибр". Воздушные Силы уничтожили 16 "Шахедов", 5 из которых – во Львовской области.
Важно Пуски дронов и ракет, попадания в Кривом Роге: все, что известно о массированной атаке 19 мая
На Западе уничтожили 6 дронов-камикадзе
Глава Львовской ОВА сообщил, что над Львовской областью в ночь на 19 мая было сбито 5 ударных дронов типа "Шахед". Пока информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.
В промежутке между 03:00 и 05:00 защитники ВК "Запад" уничтожили над Львовской областью 5 боевых дронов "Шахедов". Еще один ликвидировали над другой областью на западе Украины,
– заявил Козицкий.
Также в ОВА поблагодарили силы противовоздушной обороны. Кроме того, жители Львовской области призвали не игнорировать сигналы тревоги, поскольку враг усиливает массированные атаки именно ночью.
В ОВА рассказали детали ночной атаки: смотрите видео
Массированная атака 19 мая: что известно
- Ночью 19 мая по Украине начала распространяться воздушная тревога. Около 01:35 появились сообщения о возможных пусках крылатых ракет типа "Калибр".
- В Воздушных Силах заявили, что враг ночью выпустил по территории Украины 22 "Шахеда" и 6 ракет. Украинские защитники смогли ликвидировать 16 ударных БпЛА и 3 "Калибра".
- К сожалению, не все воздушные цели удалось обезвредить. Одна из ракет попала в промышленное предприятие в городе Кривой Рог. Сейчас известно об одной пострадавшей женщине-ее госпитализировали.
- Враг прицельно атаковал Киевскую область дронами-камикадзе. В КГВА сообщили, что это уже была 10 атака оккупантов в месяц. Силы ПВО смогли уничтожить все летевшие на столицу беспилотники. Поэтому взрывы, слышанные местными жителями, – работа систем противовоздушной обороны.
- Взрывы звучали и в Ровненской области. Впоследствии местные власти сообщили, что волноваться не стоит – Воздушные Силы ВСУ успешно уничтожили вражеский БПЛА.