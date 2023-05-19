Однако наши силы ПВО сработали отлично. Подробнее о ночной атаке дронами и ракетами – читайте в материале 24 Канала.

Важно Была атака дронами: мэр объяснил, почему ночью во Львове слышали взрыв

Киев атаковали "Шахедами"

В КГВА рассказали, что по состоянию на 19 мая это уже десятая воздушная атака на столицу.

По предварительным данным, оккупанты снова запустили по Киеву баражирующие боеприпасы "Shahed". Это было нападение в несколько волн – с короткими интервалами между атаками. Такой тактикой враг пытается истощить нашу ПВО, а также психологически влиять на гражданское население.

Однако все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены.

В Киевской области работала ПВО

Киевскую область российские оккупанты атаковали БПЛА. Во время воздушной тревоги активно работала ПВО. К счастью, факты попадания в регионе не зафиксированы. Информация о пострадавших также отсутствует.

Впрочем, в результате падения обломков в двух местах было обнаружено возгорание лесной подстилки. Пожар оперативно ликвидирован.

Во Львове слышали мощный взрыв

Во Львовской ОВА заявили, что между 4 и 5 часами утра Львовскую область атаковали "Шахеды". Но сработали силы и средства нашей ПВО. К счастью, пострадавших нет.

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что, по предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры города.

В Кривом Роге есть попадания

Несколько взрывов прогремело в Кривом Роге. Как оказалось, враг ударил по частному промышленному предприятию. В результате этого пострадала 64-летняя женщина – ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Есть существенные разрушения цехов, уничтоженное оборудование. Сразу несколько построек загорелись. В одной из них спасатели до сих пор тушат огонь.

Из-за вражеской атаки пожар возник и в четырехэтажном админздании. Ее уже потушили. Легкие ранения получил 45-летний мужчина – он будет лечиться дома.

Последствия атаки Кривого Рога / фото Днепропетровская ОВА

Над Николаевщиной уничтожили вражеские ракеты

В Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" были сбиты три российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр".

В Ровенской области раздавались взрывы

Во время воздушной тревоги ночью взрывы также слышали в Ровенской области. Однако утром в ОВА сообщили, что в регионе попаданий не зафиксировано – сработала ПВО.

Сколько в целом уничтожено ракет и дронов

В Воздушных силах рассказали, что российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море. Зафиксированы пуски 22 "Шахедов" и 6 "Калибров".

Во время этой ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Запад" и "Юг" Воздушных сил ВСУ уничтожены три крылатые ракеты и 16 ударных дронов.



ПВО отработала на отлично / статистика Воздушных сил ВСУ