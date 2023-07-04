Что с ценами на электроэнергию
С 1 июня власти подняли тариф на электроэнергию до единого значения – 2,64 гривны за киловатт-час. Также возросла цена распределения света приблизительно на 25 – 50%.
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Но мы видим возможность установления тарифа на уровне 2,64 гривны за киловатт в час. Это минимальный тариф, который позволит удержать энергосистему,
– добавил министр.
Из-за повышения тарифа средняя сумма в платежках вырастет примерно на 250 гривен.
Как сэкономить электроэнергию
Чтобы сэкономить деньги на платежках за электроэнергию можно воспользоваться следующими советами:
- покупайте сберегательные приборы (электронные приборы с таймером);
- выключайте неиспользуемые приборы;
- покупайте LED лампы;
- установите разумный счетчик;
- пользуйтесь техникой с "эко" режимом.
Как перейти на другой тариф
Есть еще один способ сэкономить на платежках электроэнергии, но он подойдет только для некоторых украинцев. Для этого необходимо оформить двухзонный или трехзонный тариф.
Двухзонный тариф:
- 23:00 – 7:00 – 1,32 гривны за киловатт-час (50% от полного тарифа);
- 7:00 – 23:00 – 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф).
Трехзонный тариф:
- 8:00 - 11:00 / 20:00 - 22:00 - 3,96 гривны за киловатт-час (150% от полного тарифа);
- 7:00 - 8:00 / 11:00 - 20:00 - 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф);
- 23:00 – 7:00 – 1,06 гривны за киловатт-час (40% от полного тарифа).
Чтобы перейти на этот тариф, нужно подать заявление на сайте местного облэнерго и через онлайн-платформу "Персональный кабинет". Затем оплатить по платежке, которая поступит на почту и в течение двух недель вас переведут на выбранный тариф.