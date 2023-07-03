Відомо, що Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг 29 червня прийняла рішення щодо підвищення тарифів на воду. Втім сьогодні це рішення скасували.

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Про це повідомив на позачерговому засіданні голова комісії Костянтин Ущаповський. Він додав, що висловлення президента щодо перегляду тарифів на водопостачання та водовідведення є достатньою підставою для скасування ухваленого комісією рішення.

Нагадуємо, що нові тарифи на воду мали набути чинності з 1 липня, а середня платіжка за воду мала зрости орієнтовно на 60 гривень.