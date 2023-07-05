Будут ли отключение света

Энергетик Александр Харченко рассказал, что по данным "Укрэнерго", мы ежедневно берем аварийную помощь из Европы в размере 1600 – 1700 мегаватт-часов. Это значит, что у нас не хватает поколения.

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Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики И чем жарче, тем больше растет этот дефицит. Июль и август являются пиком, конец июля и первые две недели августа являются летним пиком потребления. И он в Украине в последние годы был таким же высоким, как зимний.

Он считает, что именно в этот период будут определенные ограничения поставок, ведь индустриальные потребители уже ограничиваются. Это делается не публично, лимиты выдают на 20 – 30% ниже, чем они хотели бы потреблять.

Эта тенденция может дойти и до частных потребителей летом. Конечно из-за изменений НКРЭКУ прайс-кепов может заходить больше импорта, но уже сейчас определенное количество крупных индустриальных потребителей ограничивают, добавил энергетик.

Я уверен, что возобновятся атаки на энергетическую инфраструктуру, (осенью – 24 Канал)

– заметил Харченко.

Так что в октябре – ноябре все будет зависеть от событий в Украине, которые сейчас трудно предсказать.

Как изменились цены на электроэнергию

С июня тарифы на свет подняли почти вдвое, теперь бытовые потребители платят единую цену – 2,64 гривны. Также возросла стоимость распределения электроэнергии на 25 – 50%.

Для компаний, входящих в подсанкционную группу VS Energy, цены повысят только в июле, поэтому пользователи будут платить по новым платежам в августе. К ним относятся:

"Житопроизводительэнерго";

ЧАО "Кировоградоблэнерго";

ЧАО "Ровнооблэнерго";

АО "Черновцыоблэнерго";

АО "Херсоноблэнерго".

Напомним! Для прифронтовых территорий стоимость электроэнергии не изменилась.