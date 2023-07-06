Новые тарифы отменили

Напоминаем, что из-за критики президента Владимира Зеленского и правительства Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила решение о повышении тарифов на воду.

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Константин Ущаповский Председатель НКРЭКУ Верховный Главнокомандующий высказался против решения о пересмотре тарифов на водоснабжение и водоотвод, что является достаточным основанием для отмены принятого комиссией решения. При этом премьер-министр Украины отметил необходимость проведения дополнительных консультаций по такому решению.

Кристина Лиштван, председатель правления ОСМД и сопредседатель в "Ассоциация домов с котельными Украины" в разговоре с 24 Каналом рассказала, что после вмешательства президента и отмены им решения НКРЭКУ в ближайшее время нового поднятия тарифа не будет.

Кристина Лиштван Председатель правления ОСМД и сопредседатель в "Ассоциация домов с котельными Украины" Но было бы правильно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне, ведь тариф на воду не подпадает под мораторий, утвержденный в прошлом году и почему-то про воду тогда забыли.

По мнению Лиштван, теперь непонятным остается статус НКРЭКУ, который должен быть независимым коллегиальным органом и действовавшим в пределах своих полномочий.

Остается надеяться на правильное урегулирование сложившейся ситуации и сохранение независимости регулятора от любых политических влияний,

– добавляет она.

Собеседник Андрей Билоус, генеральный менеджер направления открытых данных DiXi Group, добавляет, что регулирование "тарифа" за услуги естественных монополистов – это нормальная практика.

Андрей Билоус Генеральный менеджер направления открытых данных DiXi Group В идеальном мире для любых естественных монополий устанавливается регулируемый тариф на услуги, контролируемый уполномоченными органами. На конкурентных же рынках действует цена, которая является отражением баланса спроса и предложения, и не устанавливается правительством или другими органами.

Он объясняет, что к таким естественным монополистам относятся водоканалы, облгазы и облэнерго. Другими словами – операторы сетей водо-, газо- и электроснабжения.

Именно поэтому существует регулятор (НКРЭКУ), который раз или дважды в год пересматривает тарифы для каждого отдельного субъекта, проверяет обоснованность заявок самих компаний и т.д.

– говорит эксперт DiXi Group.

Следовательно, чем больше потребителей и меньше затрат, тем ниже тариф. А чем меньше потребителей и больше расходов, тем он выше. Эксперт объясняет, что именно поэтому, например, в Харькове тариф примерно 25 гривен за кубометр воды, а в Житомире – более 37 гривен.

Почему тарифы на воду следует пересмотреть

Во время эфира телемарафона премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил украинцев, что до конца года тарифы на воду не будут подниматься.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Так же, как и тарифы на тепло и горячую воду, я уверен, что в Украине до конца военных действий не нужно возлагать на людей дополнительное бремя. Это тот компромисс, который местные бюджеты могут взять на себя.

По его словам, местные бюджеты накопили более 150 миллиардов гривен на своих счетах. Таким образом, финансировать водоканалы возможность будет.

Андрей Билоус отмечает, что за время активных военных действий существенное влияние испытали одновременно два компонента: как уменьшение потребления через миграцию, так и расход водоканалов на обеспечение водой потребителей.

Как раз на втором компоненте существенно отразилась инфляция – 26,6% в 2022 году – и повышение среднемесячных цен на электроэнергию на оптовом рынке (индекс Base РДН ) с 2,67 гривны за киловатт-час в 2022 году до 2,99 гривны за киловатт-час 2023 года (данные Energy Map).

И это без добавления также выросших тарифов на передачу и распределение. Если опираться на эти факторы, тариф на воду действительно следует пересматривать в сторону увеличения, ведь существует риск остаться без надлежащего водоснабжения,

– говорит эксперт.

Негативными последствиями в этом могут стать прорывы сетей, медленный ремонт, ухудшение качества воды и т.д.

Кристина Лиштван предполагает, что на повышение тарифа на электроэнергию повлиял психологический момент. Ведь в то время украинцы почувствовали, что такое жить без света и, пожалуй, большинство стали ценить стоимость этого энергоресурса.

Именно поэтому рост цены на электроэнергию прошел более "гладко", потому что есть понимание людей, что полученные средства пойдут на ремонт сетей и обеспечат в том числе постоянное прохождение предстоящего отопительного сезона,

– говорит она.

Председатель правления ОСМД добавляет: не каждый рядовой украинец углубляется в то, что на сегодняшний день цена на электроэнергию для населения регулируется режимом ПСО, утверждаемым именно правительством, и компенсация разницы тарифа покрывается из бюджета, в результате чего потребитель все равно заплатит за это из своих налогов, только не прямо, а косвенно.

Интересно, что повышения цен на газ ожидать не стоит. Все из-за того, что запрет на поднятие тарифа на распределение и поставку газа для бытовых потребителей на период военного положения и шесть месяцев после его отмены подпадает под мораторий согласно принятому в прошлом году закону.

Какими должны быть цены на водоснабжение и водоотвод

С 1 июля для 34 компаний тарифы на воду должны были повыситься. Соответствующее решение было принято в НКРЭКУ. Следовательно, средневзвешенный рост тарифов на холодную воду и водоотвод составил бы 32%, а для некоторых водоканалов – немного выше среднего.

Это Винницаоблводоканал, Житомирводоканал, Новомосковск водоканал, Днепр-Западный Донбасс, Павлоградское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства, Днепр-Кировоград, Дрогобычводоканал, Тернопольводоканал, Черкассыводоканал, Черниговводоканал, Броварытепловодоэнергия.

То есть для среднестатистической семьи сумма в платежках за воду должна была вырасти примерно на 60 гривен.

В то же время, сейчас цены остаются неизменными и составляют: