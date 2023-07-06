Українці можуть видихнути: ціни на воду будуть незмінними
Під час ефіру телемарафону Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, повідомив, що до завершення війни тариф на водопостачання та водовідведення не підійматимуть.
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Так, як і тарифи на тепло і гарячу воду, я впевнений, що в Україні до кінця воєнних дій не потрібно покладати на людей додатковий тягар. Це той компроміс, який місцеві бюджети можуть взяти на себе.
Крім того, у своєму зверненні Шмигаль пояснив, що влада має діяти, як єдине ціле навіть попри те, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг є незалежним органом.
На скільки мали підвищити тариф на воду
Для 34 компаній ціна на воду мала зрости на 32%. Серед них:
- Київводоканал: на централізоване водопостачання – до 22,88 гривні за кубометр (з ПДВ), на централізоване водовідведення – до 18,25 гривні за кубометр (з ПДВ). Без ПДВ ціни становлять 19,07 та 15,21 гривні відповідно.
- Львівводоканал: водопостачання – 16,39 гривні за кубометр (без ПДВ), водовідведення — 8,51 гривні (без ПДВ).
- Дніпроводоканал: водопостачання – 20,02 гривні (без ПДВ), водовідведення – 13,87 гривні (без ПДВ).
А для 12 підприємств ціни мали зрости дещо вище середнього та у два етапи: з 1 липня по 31 серпня 2023 року, а згодом з 1 вересня 2023 року.