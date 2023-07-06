Українці можуть видихнути: ціни на воду будуть незмінними

Під час ефіру телемарафону Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, повідомив, що до завершення війни тариф на водопостачання та водовідведення не підійматимуть.

Читайте також Тарифи на воду не підвищуватимуть: ціни залишили незмінними

Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України Так, як і тарифи на тепло і гарячу воду, я впевнений, що в Україні до кінця воєнних дій не потрібно покладати на людей додатковий тягар. Це той компроміс, який місцеві бюджети можуть взяти на себе.

Зверніть увагу, що за словами прем'єр-міністра місцеві бюджети накопичили понад 150 мільярдів гривень. Ці кошти витратять на фінансування водоканалі для того, щоб ціни не зросли.

Крім того, у своєму зверненні Шмигаль пояснив, що влада має діяти, як єдине ціле навіть попри те, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг є незалежним органом.

На скільки мали підвищити тариф на воду

Для 34 компаній ціна на воду мала зрости на 32%. Серед них:

Київводоканал: на централізоване водопостачання – до 22,88 гривні за кубометр (з ПДВ), на централізоване водовідведення – до 18,25 гривні за кубометр (з ПДВ). Без ПДВ ціни становлять 19,07 та 15,21 гривні відповідно.

Львівводоканал: водопостачання – 16,39 гривні за кубометр (без ПДВ), водовідведення — 8,51 гривні (без ПДВ).

Дніпроводоканал: водопостачання – 20,02 гривні (без ПДВ), водовідведення – 13,87 гривні (без ПДВ).

А для 12 підприємств ціни мали зрости дещо вище середнього та у два етапи: з 1 липня по 31 серпня 2023 року, а згодом з 1 вересня 2023 року.

Це для Вінницяоблводоканал, Житомирводоканал, Новомосковськ водоканал, Дніпро-Західний Донбас, Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства, Дніпро-Кіровоград, Дрогобичводоканал, Тернопільводоканал, Черкасиводоканал, Чернігівводоканал, Броваритепловодоенергія, а також для Укрзалізниці.