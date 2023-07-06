Украинцы могут выдохнуть: цены на воду будут неизменными

Во время эфира телемарафона Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, сообщил, что до завершения войны тариф на водоснабжение и водоотвод не будут поднимать.

Читайте также Тарифы на воду не будут повышать: цены оставили неизменными

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Так же, как и тарифы на тепло и горячую воду. Я уверен, что в Украине до конца военных действий не нужно возлагать на людей дополнительное бремя. Это тот компромисс, который местные бюджеты могут взять на себя.

Обратите внимание, что, по словам премьер-министра, местные бюджеты накопили более 150 миллиардов гривен. Эти средства потратят на финансирование водоканалов для того, чтобы цены не выросли.

Кроме того, в своем обращении Шмыгаль пояснил, что власти должны действовать, как единое целое, даже несмотря на то, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, является независимым органом.

На сколько должны были повысить тариф на воду

Для 34 компаний цена на воду должна была вырасти на 32%. Среди них:

Киевводоканал: на централизованное водоснабжение – до 22,88 гривны за кубометр (с НДС), на централизованный водоотвод – до 18,25 гривны за кубометр (с НДС). Без НДС цены составляют 19,07 и 15,21 гривны соответственно.

Львовводоканал: водоснабжение – 16,39 гривны за кубометр (без НДС), водоотвод – 8,51 гривны (без НДС).

Днепроводоканал: водоснабжение – 20,02 гривны (без НДС), водоотвод – 13,87 гривны (без НДС).

А для 12 предприятий цены должны вырасти немного выше среднего и в два этапа: с 1 июля по 31 августа 2023 года, а затем с 1 сентября 2023 года.

Это для Винницаоблводоканал, Житомирводоканал, Новомосковск водоканал, Днепр-Западный Донбасс, Павлоградское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства, Днепр-Кировоград, Дрогобычводоканал, Тернопольводоканал, Черкассыводоканал, Черниговводоканал, Броварытепловодоэнергия, а также для Укрзализныци.