Кто получит доплаты в августе
В честь Дня Независимости Украины для определенных категорий населения, таких как ветераны войны или жертвы нацистских преследований, предусмотрены значительные доплаты. Пока неизвестно, какую сумму ожидать в этом году, но, вероятно, она не будет меньше, чем в 2021 году.
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Тогда выплаты выглядели следующим образом:
- лицам с инвалидностью I группы – 4 421 грн;
- II группы – 3 906 грн;
- III группы – 3391 грн;
- пострадавшим участникам боевых действий и участникам Революции Достоинства – 1 491 грн;
- лицам, имеющим особые заслуги перед государством – 4 421 грн;
- членам семей погибших – 966 гривен;
- участникам войны – 612 гривны.
Кто получит высокие выплаты в июле
Пенсионерам, которые вышли на отдых по специальному закону, проиндексируют выплаты на 19,7% в июле. Это касается бывших чиновников, научных работников или работников органов местного самоуправления.
Размер повышения будет варьироваться в зависимости от выплат пенсионера. Таким образом, они могут колебаться от 100 до 1 000 гривен.