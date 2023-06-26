Как заменить пенсионное удостоверение
Если лицо изменило свое удостоверение в ПФУ, делается соответствующая пометка, которая на это указывает. В целом его заменяют в следующих случаях:
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- если старое удостоверение оказалось непригодным;
- в случае утраты удостоверения;
- в случае назначения иного вида пенсии;
- в случае изменения обстоятельства опеки и попечительства.
Чтобы это сделать, нужно обратиться в Пенсионный фонд и написать соответствующее заявление. Также необходимо подать следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность/полномочия лица как представителя;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта для физических лиц;
- фото;
- образец подписи (для электронного пенсионного удостоверения).
Получить документ можно будет в указанном в заявлении сервисном центре ПФУ. Однако в случае получения электронного пенсионного удостоверения – в указанном в заявлении отделении банка.
Пенсионное удостоверение в "Дие"
Для пенсионеров, получивших свое удостоверение по возрасту после 2014 года, электронный документ автоматически появится в приложении "Дия". Все остальные должны добавить его туда самостоятельно.
Например, лица, имеющие удостоверение книжкой, но желающие получить его в приложении, следует обратиться в ПФУ, чтобы изменить удостоверение. Это можно сделать онлайн по этой ссылке или в любом сервисном центре.
Почему у пенсионера могут унести часть пенсии
- Дело в том, что такой инцидент может случиться с лицом пожилого возраста, которому начислили переплату. Причиной этого может стать несвоевременное уведомление пенсионером ПФУ о возможном трудоустройстве или занятии деятельностью предпринимателя.
- Если этого не сделать в течение 10 дней, то впоследствии лицо может столкнуться с тем, что будет вынуждено вернуть часть пенсии.
- Помимо трудоустройства лицо должно сообщить и об увольнении или прекращении регистрации предпринимательской деятельности, написав заявление в Фонд.