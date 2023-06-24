Почему у пенсионера могут унести часть пенсии

Дело в том, что такой инцидент может случиться с пожилым лицом, которому насчитали переплату. Причиной этого может стать несвоевременное уведомление пенсионером Пенсионного фонда о возможном трудоустройстве или занятии деятельностью предпринимателя.

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Если этого не сделать в течение 10 дней, то впоследствии лицо может столкнуться с тем, что будет вынуждено вернуть часть пенсии.

Напоминаем, что каждый пенсионер должен предоставить в Пенсионный фонд соответствующие документы в случае, если его данные отсутствуют в Реестре застрахованных лиц. Речь идет о копии приказа о принятии на работу или копии трудовой книжки. Также это может быть копия гражданско-правового договора.

Помимо трудоустройства лицо должно сообщить и об увольнении или прекращении регистрации предпринимательской деятельности, написав заявление в Фонд.

Это можно сделать онлайн через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.

Сколько придется возвращать

Специалисты пенсионной службы при сверке данных сразу заметят, что пенсионер не сообщил о трудоустройстве. Однако на дату такого сверения сумма пенсии может быть уже выплачена.

Потому пенсионера попросят добровольно вернуть полученные средства. Если это не сделать, то Пенсионный фонд по закону имеет полное право самостоятельно взыскать 20% от пенсии.