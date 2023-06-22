Кто не получу доплаты к пенсиям

В Пенсионном фонде сообщили, что часть пенсионеров не получают доплаты к пенсиям. Все из-за нехватки средств.

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Речь идет о таких пенсионерах:

не работающие и проживающие на территории радиоактивного загрязнения,

Ранее они получали доплаты в размере от 1 до 3 минимальных зарплат по закону о статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Однако на период остановки этой нормы сформировалась задолженность.

Следовательно, в бюджете сейчас не хватает средств на покрытие, а в правительстве сомневаются в целесообразности таких выплат отдельным категориям.

Обратите внимание, что это не касается пенсионеров-ликвидаторов и пострадавших пенсионеров. Дело в том, что часто пенсионеры из других областей в старости покупают дом на территориях радиационного загрязнения, а затем подают заявку на выплату этой надбавки к пенсии.

Кому проиндексируют выплаты с 1 июля

Летом части пенсионеров проиндексируют пенсии на 19,7%, как это было сделано еще в марте этого года. Однако это повышение коснется уже украинцев, которые вышли на отдых по специальному закону.

Это ученые, чиновники и т.д.

В то же время журналисты больше не выходят в этот перечень. Для них индексация проводилась по общим правилам.

Сумма, на которую могут рассчитывать пенсионеры, составляет от 100 до 1 000 гривен. Ее будут вычислять индивидуально для каждого лица.