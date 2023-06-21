Кому проиндексируют выплаты
С 1 июля проиндексируют пенсии на 19,7% для украинцев, вышедших на отдых по специальному закону. К ним относятся ученые, чиновники.
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Размер повышения может варьироваться от 100 до 1000 гривен в зависимости от индивидуальных выплат каждого лица.
Как рассчитать свою будущую пенсию
Чтобы посчитать размер своих будущих выплат, нужно воспользоваться следующей формулой: размер средней зарплаты умножить на индивидуальный коэффициент зарплаты и умножить на коэффициент страхового стажа = пенсия.
- Размер средней зарплаты – нужно суммарный заработок за последние три года поделить количество календарных дней за этот период. То, что получится, нужно умножить на количество отработанных месяцев за последние три года.
- Индивидуальный коэффициент зарплаты – сначала нужно свои месячные выплаты поделить на среднюю зарплату. Далее нужно вычислить средний коэффициент за все участвовавшие в расчете месяцы, а затем найти среднее значение.
- Коэффициент страхового стажа – умножьте количество лет вашего стажа на 0,01.
Также можно воспользоваться сайтом ПФУ, выполнив следующую инструкцию:
- в личном кабинете на верхней панели выберите опцию "Пенсионный калькулятор";
- проверьте данные о себе;
- выберите алгоритм расчета пенсии;
- укажите дату обращения;
- нажмите кнопку "Сохранить и рассчитать".
Ваш результат сохранится в вашем кабинете, и вы всегда сможете его просмотреть.