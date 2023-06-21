Кому проиндексируют выплаты

С 1 июля проиндексируют пенсии на 19,7% для украинцев, вышедших на отдых по специальному закону. К ним относятся ученые, чиновники.

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Напомним! Журналисты больше не выходят на пенсию по специальному закону, поэтому индексация проходит для них по общим правилам.

Размер повышения может варьироваться от 100 до 1000 гривен в зависимости от индивидуальных выплат каждого лица.

Как рассчитать свою будущую пенсию

Чтобы посчитать размер своих будущих выплат, нужно воспользоваться следующей формулой: размер средней зарплаты умножить на индивидуальный коэффициент зарплаты и умножить на коэффициент страхового стажа = пенсия.

Размер средней зарплаты – нужно суммарный заработок за последние три года поделить количество календарных дней за этот период. То, что получится, нужно умножить на количество отработанных месяцев за последние три года.

– нужно суммарный заработок за последние три года поделить количество календарных дней за этот период. То, что получится, нужно умножить на количество отработанных месяцев за последние три года. Индивидуальный коэффициент зарплаты – сначала нужно свои месячные выплаты поделить на среднюю зарплату. Далее нужно вычислить средний коэффициент за все участвовавшие в расчете месяцы, а затем найти среднее значение.

– сначала нужно свои месячные выплаты поделить на среднюю зарплату. Далее нужно вычислить средний коэффициент за все участвовавшие в расчете месяцы, а затем найти среднее значение. Коэффициент страхового стажа – умножьте количество лет вашего стажа на 0,01.

Также можно воспользоваться сайтом ПФУ, выполнив следующую инструкцию:

в личном кабинете на верхней панели выберите опцию "Пенсионный калькулятор";

проверьте данные о себе;

выберите алгоритм расчета пенсии;

укажите дату обращения;

нажмите кнопку "Сохранить и рассчитать".

Ваш результат сохранится в вашем кабинете, и вы всегда сможете его просмотреть.