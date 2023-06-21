Кому проіндексують виплати

З 1 липня проіндексують пенсії на 19,7% для українців, які вийшли на відпочинок за спеціальним законом. До них належать науковці, чиновники тощо.

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Розмір підвищення може варіюватися від 100 до 1 000 гривень, залежно від індивідуальних виплат кожної особи.

Як розрахувати свою майбутню пенсію

Щоб порахувати розмір своїх майбутніх виплат потрібно скористатися наступною формулою: розмір середньої зарплати помножити на індивідуальний коефіцієнт зарплати та помножити на коефіцієнт страхового стажу = пенсія.

  • Розмір середньої зарплати – потрібно сумарний заробіток за останні три роки поділити на кількість календарних днів за цей період. Те що вийде треба помножити на кількість відпрацьованих місяців за останні три роки.
  • Індивідуальний коефіцієнт зарплати – спочатку потрібно свої місячні виплати поділити на середню зарплату. Далі треба вирахувати середній коефіцієнт за всі місяці, які брали участь в розрахунку, а потім знайти середнє значення.
  • Коефіцієнт страхового стажу – помножте кількість років вашого стажу на 0,01.

Також можна скористатися сайтом ПФУ виконавши наступну інструкцію:

  • в особистому кабінеті на верхній панелі оберіть опцію "Пенсійний калькулятор";
  • перевірте дані про себе;
  • оберіть алгоритм розрахунку пенсії;
  • вкажіть дату звернення;
  • натисніть кнопку "Зберегти та розрахувати".

Ваш результат збережеться у вашому кабінеті й ви завжди зможете його переглянути.