Кому проіндексують виплати

З 1 липня проіндексують пенсії на 19,7% для українців, які вийшли на відпочинок за спеціальним законом. До них належать науковці, чиновники тощо.

Читайте також Пенсія може зрости на понад 50%: як збільшити розмір виплат

Нагадаємо! Журналісти більше не виходять на пенсію за спеціальним законом, тож індексація проходить для них за загальними правилами.

Розмір підвищення може варіюватися від 100 до 1 000 гривень, залежно від індивідуальних виплат кожної особи.

Як розрахувати свою майбутню пенсію

Щоб порахувати розмір своїх майбутніх виплат потрібно скористатися наступною формулою: розмір середньої зарплати помножити на індивідуальний коефіцієнт зарплати та помножити на коефіцієнт страхового стажу = пенсія.

Розмір середньої зарплати – потрібно сумарний заробіток за останні три роки поділити на кількість календарних днів за цей період. Те що вийде треба помножити на кількість відпрацьованих місяців за останні три роки.

– потрібно сумарний заробіток за останні три роки поділити на кількість календарних днів за цей період. Те що вийде треба помножити на кількість відпрацьованих місяців за останні три роки. Індивідуальний коефіцієнт зарплати – спочатку потрібно свої місячні виплати поділити на середню зарплату. Далі треба вирахувати середній коефіцієнт за всі місяці, які брали участь в розрахунку, а потім знайти середнє значення.

– спочатку потрібно свої місячні виплати поділити на середню зарплату. Далі треба вирахувати середній коефіцієнт за всі місяці, які брали участь в розрахунку, а потім знайти середнє значення. Коефіцієнт страхового стажу – помножте кількість років вашого стажу на 0,01.

Також можна скористатися сайтом ПФУ виконавши наступну інструкцію:

в особистому кабінеті на верхній панелі оберіть опцію "Пенсійний калькулятор";

перевірте дані про себе;

оберіть алгоритм розрахунку пенсії;

вкажіть дату звернення;

натисніть кнопку "Зберегти та розрахувати".

Ваш результат збережеться у вашому кабінеті й ви завжди зможете його переглянути.