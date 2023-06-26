Як замінити пенсійне посвідчення
Якщо особа змінила своє посвідчення у ПФУ робиться відповідна помітка, яка на це вказує. Загалом його заміняють у наступних випадках:
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- якщо старе посвідчення стало непридатним;
- у разі втрати посвідчення;
- у разі призначення іншого виду пенсії;
- у разі зміни обставини здійснення опіки та піклування.
Щоб це зробити потрібно звернутися до Пенсійного фонду та написати відповідну заяву. Також потрібно подати наступні документи:
- документ, що посвідчує особу/повноваження особи як представника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта для фізичних осіб;
- фото;
- зразок підпису (для електронного пенсійного посвідчення).
Отримати документ можна буде у зазначеному в заяві сервісному центрі ПФУ. Проте у разі отримання електронного пенсійного посвідчення — у зазначеному в заяві відділенні банку.
Пенсійне посвідчення в "Дії"
Для пенсіонерів, які отримали своє посвідчення за віком після 2014 року, електронний документ автоматично з'явиться у застосунку "Дія". Усі інші мають додати його туди самостійно.
Наприклад особи, які мають посвідчення книжечкою, але хочуть отримати його в додатку, варто звернутися до ПФУ, щоб змінити посвідчення. Це можна зробити онлайн за цим посиланням або у будь-якому сервісному центрі.
Чому у пенсіонера можуть забрати частину пенсії
- Річ у тім, що такий інцидент може трапитися з особою похилого віку, якій нарахували переплату. Причиною цього може стати несвоєчасне повідомлення пенсіонером ПФУ щодо можливого працевлаштування або ж зайняття діяльністю підприємця.
- Якщо цього не зробити впродовж 10 днів, то згодом особа може стикнутися з тим, що буде змушена повернути частину пенсії.
- Крім працевлаштування, особа повинна повідомити й про звільнення чи припинення реєстрації підприємницької діяльності, написавши заяву у Фонд.