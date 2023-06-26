Як замінити пенсійне посвідчення

Якщо особа змінила своє посвідчення у ПФУ робиться відповідна помітка, яка на це вказує. Загалом його заміняють у наступних випадках:

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якщо старе посвідчення стало непридатним;

у разі втрати посвідчення;

у разі призначення іншого виду пенсії;

у разі зміни обставини здійснення опіки та піклування.

Щоб це зробити потрібно звернутися до Пенсійного фонду та написати відповідну заяву. Також потрібно подати наступні документи:

документ, що посвідчує особу/повноваження особи як представника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта для фізичних осіб;

фото;

зразок підпису (для електронного пенсійного посвідчення).

Отримати документ можна буде у зазначеному в заяві сервісному центрі ПФУ. Проте у разі отримання електронного пенсійного посвідчення — у зазначеному в заяві відділенні банку.

Пенсійне посвідчення в "Дії"

Для пенсіонерів, які отримали своє посвідчення за віком після 2014 року, електронний документ автоматично з'явиться у застосунку "Дія". Усі інші мають додати його туди самостійно.

Наприклад особи, які мають посвідчення книжечкою, але хочуть отримати його в додатку, варто звернутися до ПФУ, щоб змінити посвідчення. Це можна зробити онлайн за цим посиланням або у будь-якому сервісному центрі.

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