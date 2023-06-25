Как получить денежную помощь

Пенсии учителям, другим работникам учебных заведений назначаются по возрасту по достижении 60 лет, впрочем, только при наличии определенного страхового стажа. Он должен составлять более 30 лет.

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Обратите внимание, тем лицам, которым не назначалась какая-либо другая пенсия раньше, речь идет и о пенсии по инвалидности или за выслугу лет, выплачивается денежное пособие в размере 10 месячных пенсий.

Это происходит в условиях:

на день достижения пенсионного возраста работник образования работал в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет,

наличие на таких должностях страхового стажа для мужчин – 35 лет, а для женщин – 30 лет.

Какая работа учитывается до выслуги лет

в общеобразовательных учебных заведениях;

в дошкольных учебных заведениях всех типов;

во внешкольных учебных заведениях;

в высших учебных заведениях I-II уровней аккредитации, профессионально-технических учебных заведениях;

в межшкольных учебно-производственных комбинатах;

в детских домах, детских трудовых и воспитательно-трудовых колониях, детских приемных пунктах и приемниках-распределителях для несовершеннолетних, логопедических пунктах и стационарах, школах-клиниках;

в библиотеках в должностях заведующих, библиотекарей;

в детских клиниках, поликлиниках, больницах, санаториях, диспансерах, домах ребенка.

Заметьте, что стаж, благодаря которому можно получить размер 10-месячных пенсий, на этих должностях учитывается только в периоды работы в государственных и коммунальных учреждениях.

Кроме того, работники образования могут получить пенсионные выплаты по инвалидности или в связи с потерей кормильца. Однако из нескольких видов пенсии нужно выбрать только одну.