Кто получит доплаты в июле

В июле на украинцев, которые вышли на пенсию по специальному закону будет ждать индексация выплат на 19,7%. В частности, это касается бывших чиновников, работников местного самоуправления и ученых. Журналисты больше не входят в этот список, потому что их отпускают на пенсию по общим правилам.

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Напомним! Размер пенсионных выплат этих лиц был заморожен в рамках реформы, целью которой было сравнение высоких пенсий с обычными.

Размер доплат будет напрямую варьироваться от выплат пенсионера. Таким образом, если человек получает 5076 гривен, то сумма его доплаты будет 1000 гривен.

Кто вообще не получит доплаты к пенсиям

В ПФУ сообщили, что некоторые пенсионеры не получат доплаты к пенсиям из-за нехватки средств. Речь идет о пенсионерах, проживающих на территории радиоактивного загрязнения,

Ранее они получали доплаты в размере от 1 до 3 минимальных зарплат по закону "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы". Однако на период остановки этой нормы сформировалась задолженность.

Речь идет не о пенсионерах-ликвидаторах, не о пострадавших пенсионерах, а о людях, которые условно всю жизнь проработали во Львовской области, а под пенсию покупают домик на Житомирщине, переселяются и подают заявку на выплату этой пенсии,

– объяснила министерша социальной политики Оксана Жолнович

Она добавила, что такие расходы просто не оправданы, ведь на аналогичную сумму можно год удерживать всех внутренних переселенцев.