Хто отримає доплати у липні

У липні на українців, які вийшли на пенсію за спеціальним законом, чекатиме індексація виплат на 19,7%. Зокрема це стосується колишніх чиновників, працівників місцевого самоврядування та науковців. Журналісти більше не входять у цей список, бо їх відпускають на пенсію за загальними правилами.

Читайте також Заблокувати пенсію можуть: все через борги

Нагадаємо! Розмір пенсійних виплат цих осіб був заморожений в межах реформи, метою якої було зрівняти високі пенсії зі звичайними.

Розмір доплат напряму варіюватиметься від виплат пенсіонера. Таким чином, якщо особа отримує 5 076 гривень, то сума її доплати буде 1 000 гривень.

Хто взагалі не отримає доплати до пенсій

У ПФУ повідомили, що деякі пенсіонери не отримають доплати до пенсій через брак коштів. Йдеться про пенсіонерів, які проживають території радіоактивного забруднення,

Раніше вони отримували доплати у розмірі від 1 до 3 мінімальних зарплат за законом "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Однак на період зупинення цієї норми сформувалася заборгованість.

Йдеться не про пенсіонерів-ліквідаторів, не про постраждалих пенсіонерів, а про людей, які умовно все життя пропрацювали у Львівській області, а під пенсію купують будиночок на Житомирщині, переселяються та подають заявку на виплату цієї пенсії,

– пояснила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович

Вона додала, що такі витрати є просто не виправданими, адже на аналогічну суму можна рік утримувати усіх внутрішніх переселенців.