Хто може не отримати доплати до пенсій

Держава не доплатила українським пенсіонерам 43 мільярди гривень. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович пояснила, що йдеться про людей, які живуть на територіях, що заражені внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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Нагадаємо! Виплата надбавок цій категорії населення здійснюється згідно з Законом "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". В минулому статтю 39 цього закону, яка відповідає за забезпечення людей, які проживають на уражених територіях, вже скасовували, але у 2018 році вона знову була розблокована.

Для людей цієї категорії передбачена надбавка до пенсії у розмірі 1 – 3 мінімальних зарплат. Міністерка пояснила, що ці доплати не виплачуються вже протягом 5 років, тому що держава не має на це фінансів.

Це величезна сума, яка порівнюється з річним обсягом допомоги для всіх внутрішньо переміщених осіб в Україні… Потрібно розуміти, що великі доплати або досить великі доплати сьогодні Україна не має змоги здійснювати з урахуванням і військової, і економічної ситуації,

– пояснила вона.

У зв'язку з цим гроші можуть не повернути навіть після закінчення воєнного стану. Також Жолнович додала, що у Мінсоцполітики вважають недоцільним здійснювати такі виплати.

Йдеться не про пенсіонерів-ліквідаторів, не про постраждалих пенсіонерів, а про людей, які умовно все життя пропрацювали у Львівській області, а під пенсію купують будиночок на Житомирщині, переселяються та подають заявку на виплату цієї пенсії,

– додала вона.

Міністерка повідомила, що вирішення питання про доплати поки не на часі.

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