Як українці можуть втратити частину своїх виплат
При подачі заяви на призначення пенсії, важливу роль грає рік у який це було зроблено. Пенсію за віком назначають на наступний день після його досягнення, якщо людина подала звернення до ПФУ не пізніше ніж через 3 місяці.
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Звернутися з таким зверненням можна не раніше ніж за місяць до настання пенсійного віку. Тож людям, які народилися у січні, але подоли звернення у грудні, назначать виплати згідно зі старою середньою заробітною платою.
Тож для людей, які народилися на початку року варто не поспішати з подачею заяви на пенсію у новому році, щоб отримати більші виплати.
Хто з українців може розраховувати пенсію 14 тисяч гривень
- Усі громадяни, які після війни знайшли в Польщі прихисток і почати там працювати, мають право на пенсію цієї країни, мінімальний розмір якої – близько 14 тисяч гривень.
- Україна та Польща уклали двосторонню угоду про соціальне забезпечення, яка передбачає врахування стажу обох країн при назначенні пенсійних виплат.
- Тобто українці зможуть отримувати одразу дві пенсії з двох країн відповідно до страхового стажу у кожній з них. Проте, якщо сумарно вони будуть меншими за польську мінімалку, сусідня країна доплатить різницю.