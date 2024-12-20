Як вирахувати пенсію

Як змінюватиметься пенсія у 2025 році за заробітної плати 20 000 гривень, пояснює 24 Канал.

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Пенсія обчислюється за формулою:

П = Зс × Ік × Кс, де:

П – розмір пенсії;

– розмір пенсії; Зс – середня заробітна плата по країні за три роки перед виходом на пенсію;

– середня заробітна плата по країні за три роки перед виходом на пенсію; Ік – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (відношення вашої зарплати до середньої по країні);

– індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (відношення вашої зарплати до середньої по країні); Кс – коефіцієнт страхового стажу (1% за кожен рік стажу).

Середня зарплата по країні у 2025 році

На сьогодні середня зарплата в Україні становить близько 15 000 гривень. Згідно з прогнозами, у 2025 році вона може зрости до 18 000–20 000 гривень.

Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (Ік):

Якщо ваша зарплата становить 20 000 гривень, то індивідуальний коефіцієнт заробітку в 2025 році буде в межах 1–1,1, оскільки вона дорівнює або навіть перевищує прогнозовану середню зарплату по країні.

Коефіцієнт страхового стажу (Кс):

Коефіцієнт стажу залежить від тривалості офіційного трудового стажу. Кожен рік додає до розрахунку пенсії 1%. Наприклад:

За 35 років стажу коефіцієнт становитиме 0,35 .

. За 40 років стажу – 0,40.

Ці показники суттєво впливають на кінцевий розмір пенсії.

Розрахунок пенсії при зарплаті 20 000 гривень

Припустимо:

Середня зарплата по країні (Зс) у 2025 році – 18 000 гривень;

Зарплата людини (З) – 20 000 гривень;

Стаж – 35 років.

Розрахунок індивідуального коефіцієнта зарплати (Ік):

Ік = З / Зс = 20 000 / 18 000 ≈ 1,11.

Розрахунок коефіцієнта стажу (Кс):

Кс = 35 × 1% = 0,35.

Розмір пенсії (П):

П = Зс × Ік × Кс = 18 000 × 1,11 × 0,35 ≈ 6 993 гривень.

Важливо! Чим більший стаж, тим вищий коефіцієнт. Для чоловіків із 35-річним стажем і жінок із 30-річним стажем це мінімальний поріг для отримання повної пенсії. Якщо зарплата перевищує середню по країні, пенсія буде більшою. Якщо ж нижча – коефіцієнт зменшується.