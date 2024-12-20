Как вычислить пенсию
Как будет меняться пенсия в 2025 году при заработной плате 20 000 гривен, объясняет 24 Канал.
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Пенсия рассчитывается по формуле:
П = Зс × Ик × Кс, где:
- П – размер пенсии;
- Зс – средняя заработная плата по стране за три года перед выходом на пенсию;
- Ик – индивидуальный коэффициент заработной платы (отношение вашей зарплаты к средней по стране);
- Кс – коэффициент страхового стажа (1% за каждый год стажа).
Средняя зарплата по стране в 2025 году
На сегодня средняя зарплата в Украине составляет около 15 000 гривен. Согласно прогнозам, в 2025 году она может вырасти до 18 000–20 000 гривен.
Индивидуальный коэффициент заработной платы (Ик):
Если ваша зарплата составляет 20 000 гривен, то индивидуальный коэффициент заработка в 2025 году будет в пределах 1–1,1 1, поскольку она равна или даже превышает прогнозируемую среднюю зарплату по стране.
Коэффициент страхового стажа (Кс):
Коэффициент стажа зависит от продолжительности официального трудового стажа. Каждый год добавляет к расчету пенсии 1%. Например:
- За 35 лет стажа коэффициент составит 0,35.
- За 40 лет стажа – 0,40.
Эти показатели существенно влияют на конечный размер пенсии.
Расчет пенсии при зарплате 20 000 гривен
Предположим:
- Средняя зарплата по стране (Зс) в 2025 году – 18 000 гривен;
- Зарплата человека (З) – 20 000 гривен;
- Стаж – 35 лет.
Расчет индивидуального коэффициента зарплаты (Ик):
Ик = З / Зс = 20 000 / 18 000 ≈ 1,11.
Расчет коэффициента стажа (Кс):
Кс = 35 × 1% = 0,35.
Размер пенсии (П):
П = Зс × Ик × Кс = 18 000 × 1,11 × 0,35 ≈ 6 993 гривен.
Важно! Чем больше стаж, тем выше коэффициент. Для мужчин с 35-летним стажем и женщин с 30-летним стажем это минимальный порог для получения полной пенсии. Если зарплата превышает среднюю по стране, пенсия будет больше. Если же ниже – коэффициент уменьшается.