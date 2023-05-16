Кто может не получить доплаты к пенсиям
Государство не доплатило украинским пенсионерам 43 миллиарда гривен. Министр социальной политики Оксана Жолнович пояснила, что речь идет о людях, живущих на территориях, зараженных в результате Чернобыльской катастрофы.
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Для людей этой категории предусмотрена надбавка к пенсии в размере 1 – 3 минимальных зарплат. Министр пояснила, что эти доплаты не выплачиваются уже в течение 5 лет, потому что государство не имеет на это финансов.
Это огромная сумма, которая сравнивается с годовым объемом пособия для всех внутренне перемещенных лиц в Украине.
– объяснила она.
В этой связи деньги могут не вернуть даже после окончания военного положения. Также Жолнович добавила, что в Минсоцполитики считают нецелесообразно осуществлять такие выплаты.
Речь идет не о пенсионерах-ликвидаторах, не о пострадавших пенсионерах, а о людях, которые условно всю жизнь проработали во Львовской области, а под пенсию покупают домик на Житомирщине, переселяются и подают заявку на выплату этой пенсии,
– добавила она.
Министр сообщила, что решение вопроса о доплатах пока не ко времени.
Будет ли начисляться стаж за работу в Эстонии
- На вопросы читателя о стаже работы за границей, а именно в Эстонии, и его зачисление в страховой стаж в Украине в Пенсионном фонде объяснили, что такой стаж учитывается. Однако это зависит от страны пребывания.
- Согласно соглашению между Украиной и Эстонской Республикой в области социального обеспечения, каждая страна назначает пенсию за стаж, приобретенный на своей территории.
- В то же время приобретенный на территории каждой из стран стаж учитывается при определении права на пенсию в отсутствие необходимого страхового стажа.