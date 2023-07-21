Кому повысили пенсию в июле

Для бывших работников следующих сфер проиндексировали выплаты на 19,7%:

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  • госслужащие;
  • работники органов местного самоуправления;
  • народные депутаты;
  • ученые.

Выплаты повысили для 19419 пенсионеров. Средний размер доплаты составил 1021 гривну, а больше всего получили бывшие народные депутаты - 1450 гривен. Ситуация такова:

  • 16 989 пенсионеров по Закону Украины "О государственной службе" – на 1046,70 гривны;
  • 659 пенсионеров по Закону Украины "О статусе народного депутата Украины" – на 1450,98 гривны;
  • 1574 пенсионеров по Закону Украины "О службе в органах местного самоуправления" - на 634,89 гривны;
  • 197 пенсионеров по Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности" – на 422,51 гривны.

Как украинцы могут увеличить свою пенсию

Если украинцы после достижение пенсионного возраста продолжают работать, они могут получить прибавки к выплатам в размере 1% за каждый отработанный год. Напомним, что максимальный стаж для украинцев составляет:

  • для мужчин – 35 лет;
  • для женщин – 30 лет.

Увеличение пенсии лицо получит только после увольнения с работы.