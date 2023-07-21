Кому підвищили пенсію у липню
Для колишніх працівників наступних сфер проіндексували виплати на 19,7%:
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- держслужбовці;
- працівники органів місцевого самоврядування;
- народні депутати;
- науковці.
Виплати підвищили для 19 419 пенсіонерів. Середній розмір доплати становив 1 021 гривню, а найбільше отримали колишні народні депутати – 1 450 гривень. Ситуація така:
- 16 989 пенсіонерів за Законом України "Про державну службу" – на 1 046,70 гривні;
- 659 пенсіонерів за Законом України "Про статус народного депутата України" – на 1 450,98 гривні;
- 1 574 пенсіонерів за Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" – на 634,89 гривні;
- 197 пенсіонерів за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" – на 422,51 гривні.
Як українці можуть збільшити свою пенсію
Якщо українці після досягнення пенсійного віку продовжують працювати, вони можуть отримати надбавки до виплат у розмірі 1% за кожен відпрацьований рік. Нагадаємо, що максимальний стаж для українців становить:
- для чоловіків – 35 років;
- для жінок – 30 років.
Збільшення пенсії особа отримає лише після звільнення з роботи.