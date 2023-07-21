Кому підвищили пенсію у липню

Для колишніх працівників наступних сфер проіндексували виплати на 19,7%:

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  • держслужбовці;
  • працівники органів місцевого самоврядування;
  • народні депутати;
  • науковці.

Виплати підвищили для 19 419 пенсіонерів. Середній розмір доплати становив 1 021 гривню, а найбільше отримали колишні народні депутати – 1 450 гривень. Ситуація така:

  • 16 989 пенсіонерів за Законом України "Про державну службу" – на 1 046,70 гривні;
  • 659 пенсіонерів за Законом України "Про статус народного депутата України" – на 1 450,98 гривні;
  • 1 574 пенсіонерів за Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" – на 634,89 гривні;
  • 197 пенсіонерів за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" – на 422,51 гривні.

Як українці можуть збільшити свою пенсію

Якщо українці після досягнення пенсійного віку продовжують працювати, вони можуть отримати надбавки до виплат у розмірі 1% за кожен відпрацьований рік. Нагадаємо, що максимальний стаж для українців становить:

  • для чоловіків – 35 років;
  • для жінок – 30 років.

Збільшення пенсії особа отримає лише після звільнення з роботи.