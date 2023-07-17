Як збільшити пенсію

Українці, які продовжили працювати після досягнення пенсійного віку (для чоловіків – 35 років, жінок – 30 років), можуть отримати додатковий 1% до виплат за кожен відпрацьований рік.

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Нагадаємо! Це регулюється статтею 28 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Варто зазначити, що збільшення виплат може становити не більше ніж на 1% мінімального розміру пенсії за віком. Дуже важливо, щоб пенсія особи перевищувала мінімум для непрацездатних осіб (2 093 гривень), тоді надбавку розраховуватимуть згідно з нею.

Перерахунок проведуть після звільнення людини з роботи.

Кому підвищили пенсію у липні

У липні проіндексували виплати для пенсіонерів, які вийшли на відпочинок за спеціальними законами. Загалом це торкнулося 19 419 осіб, а середня сума підвищення складала – 1 021 гривню.

Загалом виплати підвищили наступним чином: