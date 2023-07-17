Як збільшити пенсію
Українці, які продовжили працювати після досягнення пенсійного віку (для чоловіків – 35 років, жінок – 30 років), можуть отримати додатковий 1% до виплат за кожен відпрацьований рік.
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Варто зазначити, що збільшення виплат може становити не більше ніж на 1% мінімального розміру пенсії за віком. Дуже важливо, щоб пенсія особи перевищувала мінімум для непрацездатних осіб (2 093 гривень), тоді надбавку розраховуватимуть згідно з нею.
Перерахунок проведуть після звільнення людини з роботи.
Кому підвищили пенсію у липні
У липні проіндексували виплати для пенсіонерів, які вийшли на відпочинок за спеціальними законами. Загалом це торкнулося 19 419 осіб, а середня сума підвищення складала – 1 021 гривню.
Загалом виплати підвищили наступним чином:
- 16 989 пенсіонерів за Законом України "Про державну службу" – на 1 046,70 гривні;
- 659 пенсіонерів за Законом України "Про статус народного депутата України" – на 1 450,98 гривні;
- 1 574 пенсіонерів за Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" – на 634,89 гривні;
- 197 пенсіонерів за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" – на 422,51 гривні.