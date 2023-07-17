Как увеличить пенсию
Украинцы, которые продолжили работать после достижения пенсионного возраста (для мужчин – 35 лет, женщин – 30 лет), могут получить дополнительный 1% к выплатам за каждый отработанный год.
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Следует отметить, что увеличение выплат может составлять не более 1% минимального размера пенсии по возрасту. Очень важно, чтобы пенсия лица превышала минимум для нетрудоспособных лиц (2093 гривен), тогда надбавку будут рассчитывать согласно ей.
Перерасчет произведут после увольнения человека с работы.
Кому повысили пенсию в июле
В июле проиндексировали выплаты для пенсионеров, вышедших на отдых по специальным законам. В общей сложности это коснулось 19 419 человек, а средняя сумма повышения составляла – 1 021 гривну.
В целом выплаты повысили следующим образом:
- 16 989 пенсионеров по Закону Украины "О государственной службе" – на 1046,70 гривны;
- 659 пенсионеров по Закону Украины "О статусе народного депутата Украины" – на 1450,98 гривны;
- 1574 пенсионеров по Закону Украины "О службе в органах местного самоуправления" - на 634,89 гривны;
- 197 пенсионеров по Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности" – на 422,51 гривны.