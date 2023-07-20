Рівень пенсій в Україні
Цьогорічного традиційного підвищення пенсій не буде. Це пов’язують зі складною економічною ситуацією.
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Питома вага пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій у загальній їх чисельності:
- від 2 001 до 3 000 гривень – 29,5% пенсіонерів, в середньому мають 2 619,19 гривні.
- від 3 001 до 4 000 грн – 21,3%, в середньому їх пенсія – 3 547,24 гривні;
- від 4 001 до 5 000 грн – 15%, мають у середньому — 4 406,61 гривні;
- від 5 001 до 10 000 грн — 23,2%, отримують 6 833,81 гривні.
- від 10 000 грн – мають лише 10,4%, середня пенсія у цій категорії – 14 660,48 гривні.
Скільки отримують працюючі пенсіонери в Україні
В середньому працюючі українські пенсіонери отримують 5 563,34 гривні. Це на 251,9 гривні більше, ніж середня пенсія по Україні, сума якої становить 5 311,44 гривні. У ПФУ оприлюднили статистику, згідно з якою з 10,5 мільйонів пенсіонерів працює понад 2,7 мільйона осіб.
У кого заберуть надбавку до пенсії
У Пенсійному фонді та Мінсоцполітики заявили про скасування надбавки за проживання на території радіоактивного забруднення.
Нагадаємо, що до цього українці, які проживали на забруднених радіоактивно територіях внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, отримували надбавки розміром від 1 до 3 мінімальних зарплат.
Таке рішення прийняли через численні земельні афери. Пенсіонери з інших областей купували на забруднених територіях ділянки, а потім вимагали виплат.