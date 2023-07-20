Рівень пенсій в Україні

Цьогорічного традиційного підвищення пенсій не буде. Це пов’язують зі складною економічною ситуацією.

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Питома вага пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій у загальній їх чисельності:

від 2 001 до 3 000 гривень – 29,5% пенсіонерів, в середньому мають 2 619,19 гривні.

від 3 001 до 4 000 грн – 21,3%, в середньому їх пенсія – 3 547,24 гривні;

від 4 001 до 5 000 грн – 15%, мають у середньому — 4 406,61 гривні;

від 5 001 до 10 000 грн — 23,2%, отримують 6 833,81 гривні.

від 10 000 грн – мають лише 10,4%, середня пенсія у цій категорії – 14 660,48 гривні.

Скільки отримують працюючі пенсіонери в Україні

В середньому працюючі українські пенсіонери отримують 5 563,34 гривні. Це на 251,9 гривні більше, ніж середня пенсія по Україні, сума якої становить 5 311,44 гривні. У ПФУ оприлюднили статистику, згідно з якою з 10,5 мільйонів пенсіонерів працює понад 2,7 мільйона осіб.

Нагадаємо! У червні понад 600 тисяч працюючих пенсіонерів отримали підвищені пенсії. Були збільшені виплати одразу за три місяці: квітень, травень і червень.

У кого заберуть надбавку до пенсії

У Пенсійному фонді та Мінсоцполітики заявили про скасування надбавки за проживання на території радіоактивного забруднення.

Зверніть увагу! Це оновлення не стосується пенсіонерів-ліквідаторів та постраждалих через аварію на Чорнобильській АЕС.

Нагадаємо, що до цього українці, які проживали на забруднених радіоактивно територіях внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, отримували надбавки розміром від 1 до 3 мінімальних зарплат.

Таке рішення прийняли через численні земельні афери. Пенсіонери з інших областей купували на забруднених територіях ділянки, а потім вимагали виплат.